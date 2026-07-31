FMF sorprende con su postura tras la cancelación del proyecto FIFA Forward Enterprise

La Federación Mexicana de Futbol se pronunció a la marcha atrás del plan FIFA Forward Enterprise, que pretendía privatizar los derechos y operatividad comercial de torneos como la Copa del Mundo.

"El día de hoy la FIFA ha informado a las Federaciones que retiró el proyecto financiero, por lo que para la FMF es un tema concluido. Celebramos que se haya priorizado la unidad de todas las Confederaciones y Federaciones en beneficio del futbol", señala el escueto comunicado de la Femexfut.

El ente mexicano expresó su postura anteriormente, cuando la polémica por el plan del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ardía con la negativa de las diversas confederaciones de futbol, sobre todo la UEFA.

Incluso la afición mexicana se percibió molesta en redes sociales tras la primera respuesta de la FMF, por no unirse a la ola de rechazos al plan de Infantino.

"La Federación Mexicana de Futbol fue notificada por la FIFA el 28 de julio de 2026 respecto de la propuesta del presidente Gianni Infantino, para incrementar los ingresos del programa FIFA Forward, principal vehículo para fomentar el positivo desarrollo del futbol en el mundo a partir de un nuevo modelo financiero. En la citada comunicación, FIFA plantea, para que las federaciones tomen una decisión informada respecto a su participación en dicho mecanismo, abrirá mesas de trabajo para ampliar la información y documentación asociada al nuevo modelo. Al respecto, la FMF agotará dicho proceso de estudio y análisis para tomar la decisión que más convenga el desarrollo del futbol mexicano", fue la entonces respuesta.

FIFA da marcha atrás al plan

Este viernes, mediante una declaratoria de Infantino, la FIFA confirmó que la propuesta comercial de crear una filial "no seguirá adelante".

"El proyecto FIFA Forward Enterprise tenía como objetivo sentar las bases para fortalecer aún más a nuestras Asociaciones Miembro de la FIFA y a nuestro deporte a nivel mundial, especialmente en aquellos países donde el apoyo es más necesario. Y, como dijimos desde el principio, esto solo se lograría si la mayoría de las Asociaciones Miembro de la FIFA lo respaldaban y siempre sujeto a un proceso de consulta con ellas, el Consejo de la FIFA, las Confederaciones y demás partes interesadas.

"Tras escuchar atentamente todas las opiniones, ha quedado claro que el proyecto ha creado divisiones de tal naturaleza que, independientemente del nivel de apoyo, ya no redundan en beneficio del objetivo planteado inicialmente", indica la misiva de Gianni Infantino.