¡ES OFICIAL! FIFA echa para atrás el Forward Enterprise

Cimbró tanto el entorno, que la Federación Internacional de Futbol Asociación echó para atrás el proyecto FIFA Forward Enterprise, que pretendía buscar inversión privada en sus principales eventos internacionales como la Copa del Mundial varonil y femenil.

Nuestro propósito siempre ha sido, y siempre será, unir y mejorar. Por lo tanto, esta propuesta no saldrá adelante

Previo a este comunicado, las principales confederaciones internacionales se habían manifestado en contra de la propuesta del Presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien encabezó el proyecto y a quien incluso, confederaciones como la UEFA, solicitaron dimitir de su cargo.

Concacaf rechazó el plan de Gianni Infantino para abrir las competiciones de la FIFA a inversión privada y se unió al creciente frente de oposición encabezado por la UEFA. Redes Sociales

La decisión, según argumentó el documento, fue tomada luego de escuchar las opiniones de los diferentes organismos rectores del balompié mundial, que generaron divisiones que no benefician el objetivo planteado originalmente.

El proyecto FIFA Forward Enterprise tenía como objetivo sentar las bases para seguir fortaleciendo a nuestras Asociaciones Miembro de la FIFA y a nuestro deporte en todo el mundo, especialmente en aquellos países donde el apoyo es más necesario

La intención de FIFA será reunir a todas las partes interesadas en los próximos días, con el objetivo de -según informó- continuar haciendo crecer el fútbol en todas partes, particularmente en aquellos países que más necesitan apoyo.