La Federación Mexicana responde al plan de la FIFA para vender parte del Mundial: Esto fue lo que dijo

La Federación Mexicana de Futbol emitió su primera respuesta oficial al polémico proyecto impulsado por Gianni Infantino para transformar el modelo financiero de la FIFA. Aunque evitó fijar una postura definitiva, dejó claro que no respaldará ni rechazará la iniciativa hasta conocer todos sus alcances.

Mediante un comunicado, la FMF informó que fue notificada el pasado 28 de julio sobre la propuesta del presidente de la FIFA para fortalecer el programa FIFA Forward mediante la creación de un nuevo modelo financiero. El organismo mexicano explicó que analizará la documentación antes de definir el sentido de su voto.

La FMF agotará dicho proceso de estudio y análisis para tomar la decisión que más convenga al desarrollo del futbol mexicano", señaló la Federación que preside Mikel Arriola.

La respuesta llega en medio de la creciente tensión que ha provocado el proyecto entre las asociaciones miembro de la FIFA. Mientras algunas federaciones exigen mayor información y la UEFA encabeza la oposición al plan, México optó por esperar antes de emitir un respaldo o un rechazo

¿Qué informó la Federación Mexicana sobre su postura?

En su comunicado, la FMF explicó que la FIFA abrirá mesas de trabajo para ampliar la información y la documentación relacionada con el proyecto, con el objetivo de que las 211 asociaciones miembro puedan tomar una decisión informada.

La Federación Mexicana indicó que participará en ese proceso antes de definir su posición.

La iniciativa contempla la creación de FIFA Forward Enterprise, una empresa que administraría los derechos comerciales de las competiciones de la FIFA, incluidos los ingresos por televisión, patrocinios, licencias, hospitalidad y venta de boletos.

El aspecto más controvertido consiste en vender hasta el 20 por ciento de esa nueva empresa a inversionistas privados, una operación que valora el negocio comercial del organismo en aproximadamente 20 mil millones de dólares.

Gianni Infantino sostiene que el objetivo es captar recursos frescos para incrementar la inversión en programas de desarrollo alrededor del mundo y aumentar los apoyos económicos que reciben las federaciones nacionales.

México espera mientras crece la presión internacional

La postura de la FMF coincide con uno de los momentos de mayor tensión política dentro de la FIFA desde la llegada de Infantino a la presidencia.

La UEFA convocó una reunión extraordinaria con sus 55 asociaciones para analizar el proyecto y construir una postura conjunta. La UEFA analiza un potencial boicot al Mundial

Concacaf también comenzó a revisar el alcance del nuevo modelo financiero, mientras varias federaciones solicitan conocer la estructura de gobierno de la futura empresa y el nivel de participación que tendrían los inversionistas privados.

En ese escenario, la Federación Mexicana prefirió no adelantar una postura y dejó claro que primero evaluará la información que presente la FIFA en las mesas de trabajo.

La decisión coloca a México entre las asociaciones que optan por el análisis antes de emitir su voto sobre una propuesta que podría modificar el modelo económico del torneo más importante del futbol mundial.