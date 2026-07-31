Rompimiento en la FIFA: funcionario revela engaños e intimidación

El plan de inversión privada de la FIFA trajo un rompimiento al interior. Kevin Lamour, director de Operaciones del organismo, reveló que el proyecto es solo de una persona, en alusión a Gianni Infantino, y no de una administración.

“El proyecto que suscitó tanta polémica y debate no es un proyecto de la FIFA. Y mucho menos es un proyecto de la administración de la FIFA. Es el proyecto de una sola persona”, indicó en un comunicado que fue enviado a la agencia AP.

Revelan que la propia administración de la FIFA fue engañada Reuters

Kevin Lamour afirmó que el plan ignoró a vicepresidentes de la FIFA, miembros del Consejo, las confederaciones, las federaciones, los jugadores, las ligas, los equipos y los aficionados.

“La propia administración de la FIFA también fue engañada”, confesó Lamour, de nacionalidad francesa y suiza.

El dirigente pidió a los dirigentes del futbol rechazar el plan de la FIFA y que se planteen las preguntas adecuadas y tomen las decisiones correctas.

“Este proyecto no solo no debe seguir adelante, sino que ha llegado el momento de que los dirigentes políticos del futbol se planteen las preguntas adecuadas y tomen las decisiones correctas”, señaló.

Alto funcionario de la FIFA pide a los dirigentes del futbol frenar el proyecto Reuters

Sin mencionar en específico a Gianni Infantino, Lamour sugirió que los empleados de la FIFA “merecen algo mejor que el desprecio y la intimidación”. Asimismo, resaltó cuál es la misión del organismo.

“Servir al futbol, no a los intereses personales de una persona que cree que encarna a la FIFA”, dijo.

Horas antes, Carlos Cordeiro, consejero principal del presidente de la FIFA Gianni Infantino, anunció su dimisión inmediata, oponiéndose categóricamente al proyecto de la instancia mundial del futbol de crear una empresa abierta a inversión privada.

“Que quede bien claro: no he estado involucrado de ninguna forma en esta propuesta y me opongo de forma categórica. Es un mal negocio para los miembros de la FIFA, un mal negocio para el futbol y un mal negocio para el futuro a largo plazo del juego”, publicó el exbanquero en Linkedin.

¿QUIÉN ES KEVIN LAMOUR?

Kevin Lamour ocupó el cargo de director General de Operaciones a partir del 1 de noviembre de 2024, después de ser secretario adjunto de la UEFA. Es el encargado de supervisar divisiones y subdivisiones dependientes de la administración de la FIFA, repartidas entre las sedes de Zúrich, París y Miami: por un lado, las subdivisiones de Cumplimiento y Auditoría Interna; y Relaciones y Desarrollo del Futbol Profesional; y, por otro, las divisiones de Comunicaciones; Finanzas; Servicios Jurídicos y Cumplimiento; Federaciones Miembro; Personal, Tecnología y Operaciones; y Responsabilidad Social y Educación.