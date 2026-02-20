Floyd Mayweather sale del retiro y vuelve al ring con récord 50-0 en juego tras exhibición con Mike Tyson

Floyd Mayweather Jr. anunció el viernes que volverá al boxeo profesional después de más de nueve años de retiro, una decisión que sacude al deporte y reabre la discusión sobre el negocio más rentable del ring.

El excampeón invicto confirmó que primero realizará una exhibición ante Mike Tyson el 25 de abril y luego sostendrá una pelea oficial en colaboración con CSI Sports y Fight Sports. No se reveló rival, fecha ni sede, aunque el anuncio anticipa detalles en las próximas semanas.

Todavía tengo lo necesario para batir más récords”, dijo Mayweather. El estadunidense aseguró que sus carleterass seguirán siendo los más lucrativos en taquilla, audiencia global y generación de ingresos.

Mayweather, 50-0 con 27 nocauts, no pelea profesionalmente desde agosto de 2017, cuando derrotó a Conor McGregor por nocaut técnico en el décimo asalto. Desde entonces participó en exhibiciones ante celebridades y peleadores retirados, un circuito que alimentó su fortuna y mantuvo su nombre en tendencia.

Su regreso llega en alianza con CSI Sports, empresa que transmitirá el combate. La estrategia apunta a repetir la fórmula que convirtió sus duelos en espectáculos globales. El estadunidense presume haber encabezado las tres funciones más lucrativos en la historia del boxeo, ante Manny Pacquiao, McGregor y Canelo Álvarez.

Mayweather regresa a las grandes ligas

A sus 48 años, Mayweather intenta una jugada de alto riesgo. La edad pesa, pero el mercado responde. Cada aparición suya despierta nostalgia y polémica. El negocio se alimenta de ambas.

En el anuncio no se aclaró si el combate será por título o en qué categoría. Tampoco si su récord invicto estará en juego. En el boxeo moderno, esos detalles se ajustan según la venta de boletos.

La noticia también aparece en medio de rumores financieros alrededor del excampeón y de su demanda millonaria contra socios de Showtime Boxing. Nada confirmado, todo flotando en el ambiente que rodea al peleador que convirtió el dinero en marca.

Mayweather nunca fue un héroe clásico. Fue un estratega obsesivo que transformó el ring en caja registradora. Su estilo defensivo desesperaba a los puristas, pero llenaba arenas. En su regreso busca repetir la fórmula.

El combate ante Tyson será un guiño al pasado. Dos nombres gigantes, dos trayectorias opuestas, un mismo magnetismo. Luego vendrá la pelea profesional que definirá si el invicto se mantiene o si la leyenda se fractura.

El boxeo vive de sus fantasmas. Mayweather vuelve a encender uno. Su regreso no garantiza gloria deportiva, pero sí audiencia global.