Floyd Mayweather demanda a Showtime por 340 millones y convierte su legado en un pleito histórico

Durante más de una década, Floyd Mayweather Jr. y Showtime construyeron una de las sociedades más rentables en la historia del boxeo. Peleas récord, cifras sin precedentes en Pago Por Evento (PPV, por sus siglas en inglés) y un retiro perfecto con marca de 50-0 definieron esa era. Hoy, esa relación terminó en los tribunales.

Mayweather presentó una demanda multimillonaria contra Showtime y contra el ex presidente de Showtime Sports, Stephen Espinoza, en un tribunal del estado de California. De acuerdo con un informe publicado por TMZ, el miembro del Salón de la Fama busca recuperar al menos 340 millones de dólares que, según su acusación, fueron malversados durante los últimos años de su carrera profesional.

La denuncia señala cargos por complicidad en el incumplimiento del deber fiduciario, conspiración civil para cometer fraude, conversión de bienes y enriquecimiento injusto. Además de la suma principal, Mayweather solicita daños punitivos, al considerar que existió un esquema prolongado para desviar fondos que le correspondían por contrato.

Floyd es una de las mayores atracciones del boxeo en PPV. Generó cientos de millones de dólares en ingresos para Showtime”, declaró a TMZ Sports su abogado, Bobby Samini. “Ahora lleva esta pelea a los tribunales para recuperar lo que le correspondió. Se retiró invicto con 50-0 y llegará hasta el final, igual que lo hizo en el ring”.

Según la demanda, el dinero que debía ser distribuido a Mayweather fue enviado directamente por Showtime y Espinoza a cuentas presuntamente controladas por su asesor de toda la vida, Al Haymon. Aunque el exboxeador lo menciona como figura central en el presunto esquema, Haymon no fue incluido como demandado.

El litigio pone bajo la lupa algunas de las peleas más importantes en la historia del boxeo moderno. Entre ellas destacan el combate ante Manny Pacquiao en mayo de 2015 y la pelea frente a Conor McGregor en agosto de 2017. Mayweather sostiene que los ingresos que ayudó a generar en esos eventos fueron desproporcionados frente a la compensación final que recibió.

Un vínculo muy añejo

La relación entre Mayweather y Showtime comenzó en 2013, tras años de exclusividad con HBO. El acuerdo inicial fue por 6 peleas en un periodo de 30 meses. Apenas en su segundo combate bajo ese contrato, Mayweather marcó un hito financiero con su victoria de septiembre de 2013 ante Saúl Canelo Álvarez en Las Vegas. Ese evento estableció el récord de mayor taquilla en vivo para una pelea en Nevada y se convirtió en uno de los PPV más exitosos de todos los tiempos.

Canelo vs Mayweather 2013. (Mexsport)

Dos años después, Mayweather superó cualquier parámetro previo con su triunfo sobre Pacquiao. Aquella función, copromovida por Showtime y HBO, sigue siendo el evento más taquillero en la historia del boxeo, al liderar ingresos por PPV, unidades vendidas, taquilla, patrocinio y transmisiones en circuito cerrado.

Tras vencer a Andre Berto en septiembre de 2015, Mayweather se retiró con 49 victorias. Regresó en 2017 para enfrentar a McGregor en un combate que se convirtió en el segundo PPV más exitoso de la historia, solo detrás del propio Mayweather-Pacquiao.

Le ponen pretextos

En la demanda también se afirma que el dinero reclamado permanece “desaparecido y sin contabilizar”. Mayweather asegura que, al intentar revisar los libros contables de Showtime con su nuevo equipo directivo, la empresa respondió que los registros estaban “perdidos en una inundación” y no eran accesibles.

Durante años, la relación pública entre las partes fue cordial. Mayweather agradeció en múltiples ocasiones a Showtime, a Espinoza y a Haymon. En 2014, incluso elogió abiertamente a su asesor, a quien describió como “un hombre de palabra”.

Showtime continuó trabajando con Mayweather Promotions incluso después del retiro del boxeador. La cadena se retiró del negocio del boxeo en 2023 y dejó de existir como entidad independiente al integrarse a la aplicación Paramount+. Showtime Sports cerró operaciones en diciembre de ese mismo año, coincidiendo con la salida de Espinoza.

Hasta el momento de la publicación, ni Showtime ni Espinoza han emitido comentarios públicos sobre la demanda. Espinoza declinó responder a The Ring al señalar que no había visto una copia final del documento. BoxingScene informó que intentó contactar a todas las partes involucradas sin obtener respuesta.

El hombre que convirtió cada pelea en un evento financiero global ahora traslada su última batalla fuera del ring. Para Mayweather, el legado del 50-0 no está completo sin resolver, según afirma, el destino de cientos de millones de dólares que marcaron la era dorada de su carrera.