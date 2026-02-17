Tyson y Mayweather se enfrentarán en el Congo: fecha oficial y detalles del combate

Dos de los nombres más icónicos del boxeo mundial volverán a compartir reflectores. Mike Tyson y Floyd Mayweather Jr. disputarán una pelea de exhibición el 25 de abril en la República Democrática del Congo, según reportes difundidos por el periodista Mike Coppinger.

El enfrentamiento había sido anunciado inicialmente en septiembre pasado, aunque en ese momento no se revelaron ni la fecha ni la sede oficial. Solo se adelantó que el combate tendría lugar en la primavera de 2026. Ahora, con la confirmación del día y el país anfitrión, el evento comienza a tomar forma como uno de los espectáculos mediáticos más llamativos del calendario boxístico.

Tyson, excampeón mundial de peso pesado y dueño de un récord profesional de 50 victorias, seis derrotas y dos empates (44 nocauts), llegará al combate a semanas de cumplir 60 años en junio. Su última aparición fue en noviembre de 2024, cuando cayó por decisión unánime ante el influencer y boxeador Jake Paul, en un duelo que generó cifras millonarias de audiencia.

Por su parte, Mayweather mantiene intacto su histórico invicto profesional de 50-0 con 27 nocauts. Retirado oficialmente desde 2017, el estadunidense ha convertido las exhibiciones en un lucrativo modelo de negocio global. Su combate más reciente fue en agosto de 2024 frente a John Gotti III, en una función que también acaparó atención internacional.

La velada será promovida por CSI Sports, empresa que ha apostado por llevar grandes eventos a mercados emergentes. La elección del Congo añade un componente simbólico, evocando la histórica tradición boxística del continente africano.

Aunque no se tratará de una pelea oficial dentro de los registros profesionales, el choque entre Tyson y Mayweather representa un enfrentamiento inédito entre dos estilos y generaciones distintas: el poder devastador del excampeón pesado frente a la técnica y defensa casi impenetrable del Money. Más allá del resultado, el evento apunta a consolidarse como un espectáculo global de alto impacto mediático.