Trump se suma a la fiebre de los Knicks y asistirá a las Finales de la NBA

Los New York Knicks tendrán un aficionado muy especial en las tribunas del Madison Square Garden. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que asistirá a uno de los partidos de las Finales de la NBA la próxima semana para respaldar al equipo neoyorquino en su búsqueda del campeonato.

Trump reveló que aceptó la invitación de James Dolan, propietario de los Knicks, y adelantó que podría estar presente en el tercer juego de la serie programado para el lunes, o incluso acudir también al cuarto encuentro.

“La respuesta es sí. Me invitó y voy a ir. Estaré ahí”, declaró el mandatario al hablar sobre la histórica participación de Nueva York en unas Finales de la NBA por primera vez desde 1999.

La visita presidencial llega en un momento de euforia para la franquicia. Los Knicks tomaron ventaja de 1-0 en la serie frente a los San Antonio Spurs después de remontar una desventaja de 14 puntos en el primer partido disputado en Texas.

Trump aseguró que siguió el encuentro y destacó la capacidad del conjunto neoyorquino para mantenerse competitivo incluso en los momentos más complicados.

“Siempre encuentran la manera de lograrlo. Son realmente fantásticos. Me alegro por Jim Dolan porque ha trabajado muy duro para construir un equipo como este”, comentó.

El presidente también dedicó elogios a Victor Wembanyama, la gran figura de los Spurs, a quien calificó como uno de los jugadores más impresionantes de la actualidad.

“¿Cómo marcas a un jugador así? Es enorme y además tiene un gran tiro. Va a ser una estrella por mucho tiempo”, señaló Trump sobre el francés.

Por su parte, el comisionado de la NBA, Adam Silver, aseguró que la liga recibirá con gusto al mandatario y confirmó que será necesaria una operación especial de seguridad para garantizar su presencia en el recinto.

Silver destacó además que Trump ha sido seguidor de los Knicks durante décadas y consideró positiva su asistencia a una serie que ha disparado la expectativa en Nueva York, donde los aficionados sueñan con celebrar el primer campeonato de la organización desde 1973.

La presencia presidencial añadirá un ingrediente más a unas Finales de la NBA que ya han provocado una demanda récord de boletos y que tienen al Madison Square Garden preparado para vivir una de las semanas más importantes de su historia reciente.