Final Mundial 2026: El recuerdo de Luis de la Fuente dando clases a Scaloni en el curso de entrenador

Lionel Scaloni y Luis de la Fuente se miraron en el enorme salón del Javits Center de Nueva York. Entre ellos existe una complicidad y similitudes en el modo de ver el fútbol. Una década atrás fueron maestro y alumno y ahora son rivales en la final.

Castigado por el fútbol, Luis de la Fuente había tenido una mala experiencia en el Alavés y entonces decidió irse a la Federación Española de Fútbol a trabajar con las inferiores. Había ganado el Europeo Sub-19 y unos Juegos Mediterráneos, y aun así le alcanzaba el tiempo para impartir clases.

En el programa deportivo para la licencia UEFA Pro (el nivel máximo para que cualquiera pueda dirigir), De la Fuente impartía la clase teórica y de campo sobre táctica, sistemas de juego y técnica. En el salón, la primera fila siempre tuvo a un alumno decidido y disciplinado: Lionel Scaloni.

Scaloni, el alumno de la primera fila

En las filas traseras estaban, por ejemplo, Walter Pandiani, Fernando Redondo, Juan Carlos Valerón y Andoni Iraola, actual entrenador del Liverpool. Digamos que el más aplicado de la clase era Scaloni, un argentino compenetrado con el fútbol español y que para ese 2017 sólo tenía experiencia en las inferiores del Mallorca.

Lionel Scaloni dirigiendo con Argentina. Especial

Como Jorge Sampaoli le había prometido llevarlo a donde fuera él —y el destino era la selección argentina—, Scaloni apuró sus procesos de desarrollo. Ginés Meléndez, entonces director de la escuela formativa en Las Rozas, la sede de la Federación Española, recuerda a Scaloni: "Era quizá el que más se tomaba con seriedad las clases. En estos asuntos pasa que cuando hay muchos exjugadores suelen creer que el aula es una extensión del vestidor y bromean mucho, pero él sabía que tenía una meta por delante y la quería cumplir al máximo".

Para Luis de la Fuente, un catedrático en toda la extensión, conocer al futbolista es una tarea singular. Sabía que emprender un viaje como entrenador no es para todos y que las clases eran pesadas, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde con intermedios para comer y descansar.

"Pero sus cátedras eran muy amenas; es el tipo de profesor que hace reír a la clase, que es divertido porque enseña al mismo tiempo que es un amigo. Eran horarios largos, encerrados en un salón, pero con él era todo más fácil", comentó Carlos Gurpegui, quien tomó el curso tras retirarse del fútbol. Scaloni terminó como uno de los mejores tres alumnos.

Debates en el salón entre De la Fuente y Scaloni

Se le recuerda mucho como un hombre de verba encendida, muy participativo en los debates. Básicamente, De la Fuente ponía ejemplos de cómo enfrentar sistemas de juego de los adversarios y entonces ahí se armaba la polémica.

Luego pasaban al campo a ejecutarlo en físico. Después, solían quedarse a jugar algún partidillo en los que Scaloni era siempre el tipo intenso de cuando jugaba de defensa en el Deportivo La Coruña.

Al año siguiente de ser alumno de De la Fuente, la vida le puso en las manos a la selección mayor de Argentina. En cuatro años se hizo de la Copa del Mundo. A Luis de la Fuente, su maestro (17 años mayor que él), le tardó un poco más: llegó tras el fracaso de España en Qatar 2022, cuando se quedó con el equipo tras su largo proceso en inferiores.

Luis de la Fuente, director técnico de futbol español Especial

Esta tarde en Nueva York se vuelven a encontrar en un campo, como en aquellos días de verano escolar.