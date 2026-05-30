Liverpool echa a Arne Slot; buscan técnico

El Liverpool destituyó al neerlandés Arne Slot y anunció que inició su proceso para elegir a un nuevo técnico, después de que el estratega pasó dos temporadas al frente del equipo, donde consiguió una Premier League, pero en la última fue víctima de los malos resultados.

“El Liverpool FC puede confirmar que Arne Slot dejará su puesto de entrenador con efecto inmediato y que el proceso para nombrar a un sucesor está en marcha”, indicó el club de Anfield.

El Liverpool señaló que es necesario el cambio para que el club siga avanzando Reuters

En la reciente temporada, el Liverpool finalizó quinto en la Premier League, a 25 puntos del Arsenal, y fue eliminado en los cuartos de final de la Champions League, a costa del PSG. Asimismo, un sector de la afición le achacó una mala gestión en el caso Mohamed Salah, que incluso, tuvo un enfrentamiento con su técnico.

Los propietarios del Liverpool explicaron que tomar la decisión de prescindir a Arne Slot fue difícil y subrayaron su liderazgo en la cancha.

“Nuestro aprecio por todo lo que ha conseguido no podría ser mayor, sobre todo porque se basó en una ética de trabajo, una diligencia y un nivel de experiencia que subrayaron aún más nuestra opinión de que es un líder en su campo”, señalaron.

Arne Slot conquistó la Premier League con el Liverpool en su primera temporada al frente del equipo Reuters

Asimismo, los propietarios subrayaron que un cambión en el timón es necesario para que el club siga en la dirección correcta.

“Hemos llegado colectivamente a la conclusión de que el cambio es necesario para que el club siga avanzando. Una vez más, hay que recalcar que no se trata de una decisión que se haya tomado a la ligera, sino todo lo contrario. Nos gustaría aprovechar esta oportunidad para dejar constancia de nuestro agradecimiento a Arne, que siempre ocupará un lugar especial en la historia de este club de futbol como entrenador que le dio al Liverpool su vigésimo título de liga”, añadieron.

El título de la Premier League en su primera temporada, supuso el vigésimo título liguero del club y el segundo trofeo en 30 años.