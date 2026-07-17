Aficionados: ¿Valieron los 80 dólares para ver a Messi, Djokovic, Brady y Durant antes de la final?

Ochenta dólares fue el costo para sentarse frente a Lionel Messi, Novak Djokovic, Tom Brady y Kevin Durant; para ver de cerca el trofeo que todas las selecciones quieren levantar y para convertir una conferencia de prensa en un espectáculo más dentro de la Copa del Mundo.

En Nueva York, donde hasta la espera tiene un precio, la FIFA encontró una nueva forma de hacer negocio con la fiebre mundialista. Por primera vez, los aficionados pudieron entrar a uno de los actos más tradicionales de un Mundial, reservado habitualmente para los periodistas. Una conferencia convertida en convivencia con los jugadores Lionel Messi, Dibu Martínez y Rodri; además de los técnicos Luis de la Fuente y Lionel Scaloni, todos siendo cuestionados por otras estrellas del deporte.

No puedo creer que los vi a todos ellos, valió la pena el precio. Estuve aquí formado desde hace dos horas, pero no sabía que tendría la oportunidad de conocer a tantas estrellas. Volvería a pagar por hacer esto”, mencionó un mexicano, aficionado de los Tigres.

Un aficionado de Tigres estuvo presente en el evento. Laura Velmont

El Javits Center fue convertido el día previo a la final del Mundial, en una especie de templo para los coleccionistas y los fanáticos del deporte.

La locura se desató cuando apareció Messi. Pero la escena tuvo un giro inesperado. Novak Djokovic, acostumbrado a responder preguntas sobre tenis, se convirtió en moderador. El serbio tomó el micrófono y, frente a uno de los atletas más competitivos de la historia, quiso saber cómo había hecho el argentino para mantenerse durante tantos años en la cima.

Messi respondió como si la fórmula para ganar no fuera un misterio.

Todos somos un grupo competitivo, que nos gusta ganar desde chiquitos. Yo fui aprendiendo y entendiendo que se pierde más de lo que se gana, y eso me hizo crecer como persona y como jugador”, le respondió Messi al 24 veces ganador de Grand Slams.

La conferencia terminó con los aficionados enamorados de sus recuerdos, sus fotografías y la sensación de haber presenciado algo difícil de repetir.

Creo que nadie esperaba que llegaran tantas figuras del deporte. Al principio pensábamos que era un poco costoso, pero pensamos que podría ser una buena experiencia. Al final valió la pena y sería bueno que repitan estas dinámicas”, añadió un aficionado.

Ochenta dólares por una entrada. Para algunos fue demasiado cuando se anunció. Pero quienes estuvieron ahí, después de ver el trofeo, a Messi y a Djokovic compartiendo el mismo escenario, quizá fue el precio de una experiencia que, al menos por una tarde, valió cada centavo.