Boletos para la final del Mundial 2026 rompen todos los récords y dejan atrás al Super Bowl

Ni el Super Bowl, ni las Finales de la NBA, ni las Series Mundiales. La final de la Copa del Mundo entre Argentina y España ya ocupa el primer lugar entre las celebraciones deportivas más caros de la historia de Estados Unidos.

Los datos del mercado secundario de entradas de TickPick muestran que el partido del domingo en el MetLife Stadium registró un precio promedio de compra de 11,117 dólares, una cifra nunca antes vista para un evento deportivo celebrado en suelo estadounidense. El récord anterior pertenecía al Super Bowl LVIII, disputado en Las Vegas entre los. y Chiefs y los 49ers, cuyo precio promedio fue de 9,411 dólares.

El dato confirma la dimensión económica que alcanzó el Mundial de 2026, el primero con 48 selecciones y organizado conjuntamente por Estados Unidos, México y Canadá. También refleja el atractivo de una final que reúne a dos de las selecciones con mayor convocatoria internacional.

Una final entre figuras

Argentina, encabezada por Lionel Messi en el que podría ser el último partido mundialista de su carrera, intentará defender la corona conquistada en Qatar 2022. Del otro lado aparece una España rejuvenecida, liderada por el fenómeno adolescente Lamine Yamal, que busca conquistar su segundo título mundial después del conseguido en Sudáfrica 2010.

La expectativa por ese duelo disparó la demanda desde que ambas selecciones aseguraron su boleto a la final. Hasta la tarde del miércoles, la compra individual más costosa registrada por TickPick correspondía a dos boletos en la sección 115A del MetLife Stadium vendidos por 28,479 dólares cada uno, para una operación total de 56,958 dólares.

El comportamiento del mercado durante el torneo también dejó una lección interesante. Cuando comenzó la Copa del Mundo, el precio promedio de los boletos era de 1,622 dólares, según SeatPick. Para las semifinales esa cifra se había elevado hasta 4,162 dólares. Sin embargo, algunos encuentros registraron fuertes caídas en la reventa conforme avanzó la competencia.

Uno de los casos más notorios ocurrió en los cuartos de final entre España y Bélgica. La eliminación de Estados Unidos y de Portugal, encabezada por Cristiano Ronaldo, redujo considerablemente la demanda y provocó un desplome cercano al 60 por ciento en los precios del mercado secundario.

La final siguió el camino contrario

La presencia de Messi, el enorme respaldo internacional de la afición argentina y el crecimiento comercial de la nueva generación española encabezada por Yamal impulsaron una demanda que terminó por romper todos los registros históricos.

La magnitud del fenómeno también confirma la transformación comercial del Mundial. Durante décadas, el Super Bowl fue considerado el boleto más exclusivo del deporte estadunidense. Ahora, el partido más importante del futbol desplazó al principal espectáculo de la NFL y estableció un nuevo techo para la industria del entretenimiento deportivo.

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La FIFA esperaba que el Mundial de 2026 fuera el torneo más lucrativo de su historia. Los números del mercado de boletos indican que ese objetivo ya se cumplió.

Celebraciones deportivas más caras

Precio promedio de compra

Final Mundial 2026

Argentina vs España

11,117 dólares

Super Bowl LVIII

Chiefs vs 49ers

9,411 dólares

Super Bowl LV

Buccaneers vs Chiefs

7,313 dólares

Super Bowl LIV

Chiefs vs 49ers

6,546 dólares

Finales NBA 2026 - Juego 3

Knicks vs Spurs

6,308 dólares