NFL decide que el Super Bowl LXIII se disputará en Las Vegas en el 2029 

El rumor estaba en el aíre y solo faltaba la confirmación, la cual llegó por fin este lunes cuando la NFL anunció que se rindió a las luces neón y a la energía de Las Vegas en Nevada oficializando la sede del Super Bowl LXIII, programado para febrero de 2029 en el Allegiant Stadium, hogar de los Raiders, tan solo cinco años después de haberlo recibido en el 2024.

Durante décadas, la NFL mantuvo una distancia prudente con Las Vegas debido a las preocupaciones sobre las apuestas deportivas legales; sin embargo, ese tabú ha quedado en el olvido. El comisionado Roger Goodell destacó que la experiencia del Super Bowl LVIII demostró la capacidad de hospitalidad y la magnitud que la ciudad aporta a los eventos globales. Según Goodell, la meta para 2029 es ofrecer una experiencia aún más impactante, aprovechando la infraestructura de entretenimiento única de la región.

Las Vegas se han convertido en un epicentro del deporte donde ya no solo el boxeo ocupa un lugar importante. La NFL ha ganado un lugar en el corazón de la ciudad con los Raiders, mientras que la Fórmula 1 le ha dotado de un mayor catálogo.

Por su parte, Mark Davis, dueño de los Las Vegas Raiders, expresó su orgullo al señalar que este nombramiento es un testimonio del trabajo conjunto entre la comunidad, los líderes civiles y la liga.

"El Super Bowl LVIII dejó la vara muy alta, y para la edición LXIII estamos comprometidos a elevarla aún más", afirmó.

El recuerdo de 2024 sigue vivo, cuando los Kansas City Chiefs vencieron a San Francisco en un dramático tiempo extra, estableciendo un estándar de espectáculo difícil de igualar.

La elección también refuerza la reciente preferencia de la NFL por la Costa Oeste y recintos de última generación. En los últimos años, ciudades como Inglewood, Glendale y Santa Clara han dominado el calendario, ofreciendo estadios con tecnología de punta que garantizan el éxito comercial y la comodidad de los aficionados.

Próximas sedes y ediciones del Super Bowl

Con la confirmación de Las Vegas para 2029, el camino hacia los próximos trofeos Vince Lombardi queda definido de la siguiente manera: