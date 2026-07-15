¿Destino? Messi vs Lamine Yamal, de una foto a la Final del Mundial 2026

La Final del Mundial 2026 ya tiene protagonistas: España y Argentina disputarán el partido decisivo en un duelo que promete ser épico.

Este choque tiene un sabor especial. No solo enfrentará a dos potencias del futbol mundial, sino que pondrá frente a frente a generaciones distintas que, de manera casi poética, se cruzan en el momento cumbre.

Jugadores de Argentina celebrando el gol con Messi REUTERS

El destino que une a Lamine Yamal y Lionel Messi

Por primera vez en un terreno de juego, Lamine Yamal y Lionel Messi se verán las caras en un partido oficial.

Sin embargo, mucho antes de este enfrentamiento, una imagen ya había sellado un vínculo invisible entre ambos. La foto de un Lamine Yamal bebé, con su inocente mirada y sonrisa, junto a un Messi joven, ha vuelto a dar la vuelta al mundo en las últimas horas.

Capturada en un momento casual hace años, la instantánea se ha convertido en viral nuevamente, catalogada por miles como “destino escrito”.

En las redes sociales, la imagen es acompañada de emotivos mensajes: “Desde bebé ya estaba predestinado a enfrentarlo”, “El futbol es mágico”, o “De la foto al campo, el ciclo se completa”.

¿Por qué Messi bañó a Lamine Yamal? La historia detrás de la foto

La imagen se capturó en 2007, cuando Lionel Messi tenía 20 años y Lamine Yamal era un bebé de aproximadamente 5-6 meses. Todo surgió de una iniciativa solidaria organizada por el diario Diario Sport junto a UNICEF y la Fundación del FC Barcelona para crear un calendario benéfico.

La familia de Lamine, que vivía en el humilde barrio de Rocafonda en Mataró, participó en un sorteo local y ganaron el premio: una sesión de fotos en el Camp Nou con un jugador del primer equipo del Barca. Por pura casualidad (o destino), el futbolista asignado fue Messi.

En el vestuario del Camp Nou, el fotógrafo Joan Monfort inmortalizó el momento. En las imágenes más icónicas, Messi aparece bañando al pequeño Lamine en una bañera de plástico con agua y espuma, mientras la madre del bebé, Sheila Ebana, asiste sonriente.

En otras tomas, el argentino lo sostiene en brazos con ternura, envuelto en una toalla. La sesión fue parte de una serie de fotos con varias familias del barrio para recaudar fondos para causas infantiles.

El propio Lamine ha comentado que no era consciente de la foto en su momento y que su familia evitó publicarla antes para evitar comparaciones prematuras.

Hoy, esa instantánea inocente se ha convertido en uno de los símbolos más poderosos del futbol: el relevo generacional hecho imagen.