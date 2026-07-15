Chivas: Fichajes, Bajas y Rumores del Guadalajara Apertura 2026

El Guadalajara se prepara para un torneo Apertura 2026 muy importante. El Rebaño se ha reforzado con dos grandes incorporaciones y con Gabriel Milito, luce como un equipo fuerte para llevarse el título.

Mercado de fichajes de Chivas para el Apertura 2026

Bajo la gestión de Javier Mier, Chivas ha centrado sus prioridades de fichajes en dos jugadores que, si bien están ocupadas sus posiciones, vienen a reforzar y marcar competitividad en el plantel.

La gran revelación del torneo anterior, Jordan Carrillo fichó por el Guadalajara, tras la compra definitiva al Santos. Después de brillar con Pumas, el mexicano ahora lo hará en la Perla Tapatía.

Chivas anunció los fichajes de Jordan Carrillo y Kevin Castañeda Instagram

Kevin Castañeda es el otro refuerzo. En Xolos había tenido un gran rendimiento y fue considerado como parte del scouting de México previo al Mundial 2026.

Estos dos jugadores, más la base sólida que tiene el Rebaño, lo ponen como uno, o incluso, el equipo más fuerte de este Apertura 2026.

Chivas: Rumores de fichajes para el Apertura 2026

Fichajes

Jordan Carrillo (delantero)

Kevin Castañeda (medio)

Luis Rey (defensa)

Bajas

Yael Padilla (delantero)

Érick Gutiérrez (medio)

Gilberto Sepúlveda (defensa)

Diego Ochoa (defensa)

Rumores Fichajes

Eduardo Águila (Atl San Luis)

Rumores Bajas

Armando González (Europa)

Brian Gutiérrez (Europa)

Roberto Alvarado (Brasil)

Raúl Rangel (Europa)

Richard Ledezma (Cruz Azul)

Calendario de Chivas Apertura 2026

Jornada 1: Guadalajara vs Toluca — Estadio Akron — Sábado 18 de julio, 19:07

Jornada 2: Guadalajara vs FC Juárez — Estadio Akron — Sábado 25 de julio, 17:00.

Jornada 3: Puebla vs Guadalajara — Estadio Cuauhtémoc — Viernes 31 de julio, 19:00

Jornada 4: Santos vs Guadalajara — Estadio TSM Corona — Domingo 16 de agosto, 19:00.

Jugadores de Chivas cambian de número para el Apertura 2026 Chivas

Jornada 5: Guadalajara vs Tijuana — Estadio Akron — Sábado 22 de agosto, 16:07.

Jornada 6: Pachuca vs Guadalajara — Estadio Hidalgo — Sábado 29 de agosto, 16:00.

Jornada 7: Atlético San Luis vs Guadalajara — Estadio Libertad Financiera — Sábado 5 de septiembre, 16:00.

Jornada 8: Guadalajara vs Pumas — Estadio Akron — Domingo 13 de septiembre, 18:00.

Jornada 9: América vs Guadalajara (Clásico Nacional) — Estadio Azteca — Sábado 19 de septiembre, 21:00.

Jornada 10: Guadalajara vs Querétaro — Estadio Akron — Sábado 26 de septiembre, 16:07.

Jornada 11: Atlas vs Guadalajara (Clásico Tapatío) — Estadio Jalisco — Sábado 10 de octubre, 19:00.

Jornada 12: Guadalajara vs Tigres — Estadio Akron — Sábado 17 de octubre, 16:07.

Jornada 13: Guadalajara vs Necaxa — Estadio Akron — Martes 20 de octubre, 20:07.

Jornada 14: Monterrey vs Guadalajara — Estadio BBVA — Sábado 24 de octubre, 19:00.

Jornada 15: Guadalajara vs Atlante — Estadio Akron — Sábado 31 de octubre, 19:07.

Jornada 16: León vs Guadalajara — Estadio Nou Camp — Domingo 8 de noviembre, 20:00.