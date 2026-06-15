NBA: el fenómeno de los Knicks, un campeonato histórico y un éxito comercial sin precedentes

La victoria de los Knicks de Nueva York en las Finales de la NBA 2026 marcó el fin de una sequía de 53 años, y desató una fiebre de consumo sin precedentes en el mercado deportivo estadunidense. Tras derrotar a los Spurs de San Antonio en cinco partidos —caracterizados por impresionantes remontadas tras déficits de doble dígito—, la franquicia neoyorquina ha reescrito los libros de récords de ventas.

Según datos de Fanatics, la demanda fue tan explosiva que la empresa reportó más de 8,000 pedidos por minuto inmediatamente después del triunfo, estableciendo un nuevo estándar para cualquier campeón de las cuatro grandes ligas deportivas (NFL, NBA, MLB, NHL) en un periodo de 24 horas, superando el récord previo de las Águilas de Filadelfia tras el Super Bowl LIX. Analistas del sector señalan que los Knicks están en camino de desplazar a los Cachorros de Chicago de 2016 como la franquicia con mayores ventas globales por un campeonato en la historia de la plataforma.

Guía de precios: ¿cuánto cuesta celebrar el título?

No existe una lista de precios única, ya que la mercancía se distribuye a través de diversas plataformas (NBA Store, FansEdge, MSG Shop, Nike, etc.), cada una con diferentes exclusividades. Sin embargo, el mercado de coleccionables y ropa oficial presenta rangos definidos que van desde el acceso popular hasta piezas de alta gama para coleccionistas.

Los colores azul y naranja han invadido Nueva York. AFP

En las camisetas, el rango oscila entre los 30 y 75 dólares. Los diseños básicos conmemorativos suelen encontrarse en la banda baja ($30-$40), mientras que las piezas exclusivas de marcas colaboradoras pueden alcanzar los $75.

El precio de las sudaderas varía según la calidad y el diseño. Por ejemplo, 45 dólares y otras prendas llegando hasta los 220 en ediciones especiales o de marcas de moda. Las fotos y tarjetas tienen su propio nicho de mercado. Entre lo más accesible están las fotos conmemorativas, que van de los 10 a los 40 billetes verdes. Sin embargo, los sets de las llamadas tarjetas Topps NOW se ofrecen alrededor de 12 dólares por unidad o sets completos por $80.

La afición de los Knicks, siempre fiel. X: @nyknicks

Por otra parte, hay artículos exclusivos que vuelven locos a ciertos perfiles de coleccionistas. En este rubro, las réplicas de los trofeos O'Brien autografiados rondan los 800 dólares. Los balones de oro serializados con autógrafos de figuras como Jalen Brunson o jerseys enmarcados alcanzan de momento los 5 mil dólares.

¿Dónde adquirir la mercancía?

La mercancía oficial se encuentra disponible principalmente en Fanatics (socio oficial), la NBA Store, el sitio oficial de Madison Square Garden (MSG Shop), y minoristas como Dick's Sporting Goods.