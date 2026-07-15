La FIFA hace negocio de todo: ahora cobra por asistir a la conferencia de la final del Mundial

La FIFA encontró una nueva fuente de ingresos en el Mundial 2026. Por primera vez, los aficionados podrán asistir a la conferencia de prensa previa a la final, pero únicamente después de pagar una entrada de poco más de 80 dólares.

El organismo rector del futbol mundial transformó uno de los actos más tradicionales de la Copa del Mundo en una experiencia para fanáticos como parte del Fanatics Fest, un festival comercial que se realizará del 16 al 19 de julio en el Javits Center de Nueva York y que concluirá con una fiesta para seguir la final entre Argentina y España.

Cuánto cuesta acudir a la conferencia de prensa

La entrada del viernes, con un costo de 81.54 dólares para adultos y alrededor de 40 dólares para niños, incluye el acceso a la conferencia de prensa en la que participarán los entrenadores de ambas selecciones finalistas y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

Hasta ahora, las conferencias previas a la final habían sido un acto reservado para periodistas acreditados, quienes realizaban preguntas a los protagonistas antes del partido por el título. Con este formato, FIFA convierte el evento en un espectáculo frente a una audiencia de pago.

La iniciativa forma parte del acuerdo comercial ampliado entre FIFA y Fanatics, la empresa estadunidense especializada en mercancía deportiva y experiencias para aficionados, que se convirtió en uno de los principales socios comerciales del Mundial 2026.

Durante solo cuatro días, los aficionados podrán disfrutar de la gran fiesta futbolística de la FIFA para celebrar la Copa Mundial de la FIFA 2026 y la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027 con experiencias interactivas, artículos de colección, juegos, entretenimiento, programación en vivo y mucho más", anunció FIFA al presentar el festival.

Además de la conferencia de prensa, los asistentes podrán observar el trofeo oficial de la Copa del Mundo, participar en actividades interactivas y convivir con exfiguras del futbol como David Beckham, Kaká, Roberto Carlos, Rio Ferdinand, Wesley Sneijder y Antoine Griezmann, además de otras celebridades deportivas.

Scaloni estará el viernes en conferencia de prensa. AFP

Al estilo Super Bowl

El modelo recuerda al Media Day que durante años impulsó la NFL antes del Super Bowl, cuando miles de aficionados llenaban el estadio para presenciar las entrevistas de los jugadores en un ambiente más cercano al entretenimiento que al periodismo. FIFA adopta ahora una fórmula similar, aunque con el acceso tiene un costo para el público.

El componente comercial va más allá de la conferencia. Fanatics también ofrece sesiones de autógrafos y fotografías con leyendas del deporte mediante pagos adicionales. De acuerdo con información publicada por The Times, una fotografía con el exdefensa inglés Rio Ferdinand cuesta 150 dólares, mientras que otras experiencias con figuras del deporte se agotaron antes del inicio del evento, entre ellas las disponibles con Kaká y varios integrantes del equipo campeón de la NBA, los Knicks.

El festival también comercializa pases de varios días, cuyo paquete familiar supera los 857 dólares, consolidando un modelo de negocio basado en experiencias premium alrededor del mayor evento del futbol mundial.

La decisión representa un nuevo paso en la estrategia comercial impulsada por Gianni Infantino, quien durante su gestión ha ampliado el número de selecciones participantes, incrementado los inventarios de patrocinio y desarrollado nuevos productos para monetizar la Copa del Mundo más allá de los 90 minutos sobre el terreno de juego.

Ahora, incluso una conferencia de prensa, históricamente concebida como un espacio informativo para los medios de comunicación, forma parte del catálogo de experiencias por las que los aficionados deberán pagar.