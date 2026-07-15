El fenómeno Haaland: más de 500 bebés en Perú son registrados con el nombre del goleador noruego

En Perú, la admiración por el futbol internacional ya no solo se mide en camisetas o gritos de gol, sino en actas de nacimiento: más de 500 bebés han sido registrados con el nombre de Erling Haaland.

Según los últimos datos del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), tras el gran impacto del delantero noruego en el Mundial de 2026, cientos de familias peruanas decidieron inmortalizar su fanatismo bautizando a sus hijos en honor al goleador del Manchester City, convirtiendo el registro civil en el reflejo más directo de la pasión deportiva del país.

La popularidad del atacante del Manchester City —quien además de brillar en el futbol europeo destaca en el mundo de la moda y la publicidad fuera de los estadios— se disparó en el país tras su participación en el Mundial de 2026, torneo en el que lideró a su selección hasta los cuartos de final.

Aunque la selección peruana no logró clasificarse para la justa mundialista, sus habitantes mantuvieron una conexión total con el torneo, adoptando al "Androide" como uno de sus grandes ídolos a través de las actas de nacimiento.

La lista de nombres mundialistas

Según las cifras oficiales del Reniec, actualmente hay 563 personas en Perú registradas bajo la influencia del goleador noruego. El desglose detallado de los documentos de identidad muestra el ingenio y la precisión de los padres al momento de elegir el nombre de sus pequeños:

468 personas llevan Haaland como uno de sus nombres.

91 bebés fueron registrados bajo el nombre de Erling Haaland.

4 personas fueron inscritas con el nombre completo del jugador, incluyendo el apellido materno del futbolista: Erling Braut Haaland.

Este nivel de detalle demuestra que la conexión de la afición local con el balompié europeo no es superficial, sino un homenaje permanente que acompañará a estos niños a lo largo de sus vidas.

La fiebre mundialista

La influencia de los astros del balón no se limita únicamente al delantero de Noruega. El listado de la institución gubernamental funciona como un termómetro en tiempo real de la admiración de los padres peruanos por las ligas del viejo continente.

En los registros oficiales es común encontrar una fuerte presencia de nombres en honor al brasileño Neymar y al astro argentino Lionel Messi, pero la nueva ola de registros incluye una amplia variedad de figuras de la élite europea.

Entre los nombres de futbolistas que lideran las preferencias en el país andino destacan el francés Antoine Griezmann con 1,502 menciones, seguido de cerca por la joven estrella española Lamine Yamal con mil 241 registros.

En la lista también figuran el egipcio Mohamed Salah con 319 registros, la estrella francesa Kylian Mbappé con 238, y el mediocampista español Pedri con 175. Desde figuras consagradas hasta jóvenes promesas, el registro civil peruano se ha convertido en el reflejo de un país que respira y vive el futbol global con total intensidad.