La Liga MX elimina el ascenso y descenso en 2026, año señalado para su regreso

Apenas unas horas antes del inicio del Torneo Apertura 2026, la Liga MX hizo público su nuevo reglamento de competencia. En este documento se oficializa la desaparición del ascenso y descenso hasta nuevo aviso.

En abril de 2020, los dueños de los clubes decidieron congelar la pérdida de categoría. La explicación oficial de la Federación Mexicana de Futbol fue un plan de rescate financiero que duraría exactamente seis años. Altos mandos el balompié nacional declararon que, al concluir el ciclo mundialista de 2026, el ecosistema del futbol mexicano regresaría a la normalidad, con los equipos de la liga de plata peleando por subir a la máxima categoría y los de ésta en la lucha por evitar perderla.

A partir de mañana, Cruz Azul defenderá su condición de campeón. Mexsport

El propio Tribunal de Arbitraje Deportivo ratificó en su momento que la suspensión del sistema estaba calendarizada para concluir al finalizar la temporada 2025-2026. Hoy, el plazo se cumplió y el acuerdo señalado fue modificado, según lo anunciado.

Así se establece en el Artículo 35 del recién publicado estatuto de competencia. El texto dicta textualmente: "Derivado del acuerdo tomado por el Comité Ejecutivo de la FMF, a partir de la Temporada 2026-2027, los Clubes que integran la Liga MX no descenderán a Expansión MX, asimismo los Clubes de Expansión MX no ascenderán a la Liga MX".

Con esta decisión, el futbol de Primera División se transforma formalmente en un circuito cerrado. No está claro el estatus que tendrán los campeonatos deportivos en la Liga de Expansión MX ni los proyectos de certificación de estadios que se exigieron a las plazas de la división de plata.

Adiós a las multas de la tabla porcentual

La resolución también tuvo un efecto inmediato para los equipos que terminen la competencia en los últimos lugares, pues se eliminaron las multas económicas. Así, los tres últimos lugares de la tabla de cocientes ya no tendrán la obligación de pagar penalizaciones financieras por su rendimiento en la cancha.