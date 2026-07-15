España vs Argentina: Segunda final en español en la historia de los Mundiales

Con España y Argentina en la disputa por la Copa del Mundo 2026, por segunda vez en la historia de los Mundiales una final deja su sello por el idioma español.

El Mundial 2026 se festejó con 48 selecciones afiliadas a la FIFA, por lo que más de 20 idiomas oficiales convivieron entre las sedes de México, Estados Unidos y Canadá, mientras que el máximo rector del futbol en el planeta opera en un cuadro de inglés, español, francés y alemán.

Ahora que el dominio es hispano hablante, del baúl de los recuerdos se evoca la final de la primera edición en 1930, disputada por Uruguay como país sede ante la Selección de Argentina; la victoria 4-2 fue para la garra charrúa.

¿Qué idioma predominó en el Mundial 2026?

El recuento de selecciones participantes arroja que el español es el idioma oficial de la mayoría (11). Le sigue el inglés (9), francés (6), portugués (2) y árabe (4); alemán, japonés, coreano, neerlandés, turco, persa, croata, noruego, checo y uzbeko, idiomas con un único país representante.

A nivel global cabe destacar que el español es el cuarto idioma con más distribución, según la Ethnologue.

El top-10 lo encabeza el inglés, seguido del chino mandarín y el hindi.

Detrás del español se encuentran el árabe, francés, bengalí, portugués, indonesio y el urdu.

¿Se prohibió hablar español en sedes de Estados Unidos?

Durante la fase de grupos, medios de comunicación y los propios equipos vieron imposiciones en el idioma. Se reportaron casos en que el personal de FIFA, principalmente en las sedes de Estados Unidos, exigieron hablar en inglés.

Los organizadores justificaron que en sus conferencias de prensa que no contaban con suficientes traductores en español.

Incluso en una zona mixta, un medio mexicano cuestionó en español al marroquí Achraf Hakimi. El jugador del Real Madrid estaba dispuesto en responder en español, pero un integrante del staff lanzó una prohibición al reportero. "Las preguntas en español no estaban permitidas, sólo en inglés", documentó el medio en cuestión.

Una situación similar ocurrió en México. Posterior al duelo entre Corea del Sur y Chequia, en Guadalajara, en la zona mixta se reiteró que las preguntas para los jugadores debían ser en sus respectivos idiomas. Ni en inglés se le permitió a la prensa acreditada.