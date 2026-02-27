Final del Abierto Mexicano de Tenis 2026: Día, horario y canales de TV

La Final del Abierto Mexicano de Tenis 2026 se disputará este sábado 28 de febrero en la Arena GNP Seguros de Acapulco, donde Flavio Cobolli y el ganador entre Frances Tiafoe y Brandon Nakashima buscarán unirse a la lista de campeones que cuentan en sus vitrinas con el Guaje de plata.

Tras una semana en la que se desataron rumores sobre la cancelación del torneo, mismos que la organización desmintió de manera inmediata, el Abierto Mexicano de Tenis 2026 contó con grandes sorpresas desde la Primera Ronda del torneo ATP 500 celebrado en Acapulco.

Consagrándose como el primer italiano en la historia que disputará el título del Abierto Mexicano de Tenis, Flavio Cobolli aseguró que su intención de coronarse en tierra azteca, donde se siente un mexicano más, no cesará independientemente de si Frances Tiafoe o Brandon Nakashima son su rival a vencer.

Sea quien sea el ganador este sábado 28 de febrero, sumará su primer Guaje de plata, comenzando un camino -lejano- en el que Rafael Nadal, David Ferrer y Thomas Muster se proclaman como los máximos ganadores en la historia: 4 títulos cada uno.

Todos los detalles de la Final del Abierto Mexicano de Tenis 2026

En su edición 33, el Abierto Mexicano de Tenis busca un nuevo ganador, mismo que se unirá a la lista de los monarcas que se han proclamado en la Arena GNP Seguros de Acapulco.

Día: sábado 28 de febrero, 2026.

Horario: 21:00 horas, tiempo del Centro de la Ciudad de México.

Canales de TV: ESPN.

Alternativas por streaming: IzziGo, Sky+, Disney+ y Disney+ Premium.

* El campeón sumará 500 puntos en el ranking ATP, mientras que el finalista deberá conformarse con 330 unidades que se verán reflejadas un día más tarde.

La Arena GNP Seguros durante el Abierto Mexicano de Tenis 2026. Reuters

BFG