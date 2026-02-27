El heredero del 'Toro': Lucca Vuoso debuta con Santos en la Liga MX

El apellido Vuoso volvió a retumbar en las bocinas de un estadio de la Primera División mexicana, pero esta vez no fue para anunciar el icónico baile del 'Toro', sino para dar la bienvenida a una nueva estirpe. Lucca Joel Vuoso Ramos, de apenas 17 años, cumplió el destino que parecía trazado desde su cuna en Torreón al debutar oficialmente con el primer equipo de Santos Laguna.

El escenario fue el estadio Corregidora, en un encuentro de la Jornada 8 que, contra todo pronóstico por la posición de ambos clubes en la tabla, resultó ser un intercambio de golpes de pesos pesados que terminó con un empate 2-2.

El bautismo de 'La Gacela'

Corría el minuto 76 cuando el técnico santista Omar Tapia decidió agitar el tablero. Con el marcador igualado y el desgaste físico haciendo mella, Fran Villalba abandonó el campo para ceder su lugar al juvenil con el dorsal 247. En ese instante, el linaje se hizo presente. Lucca, apodado 'La Gacela' por su zancada larga y perfil estilizado a diferencia de la potencia física de su padre, pisó el césped para disputar sus primeros minutos en el máximo circuito.

Marcela Ramos, madre del jugador, compartió la alegría del logro familiar:

"Felicidades clonazo Lucca Joel Vuoso Ramos. Lo lograste hijo, tu esfuerzo, disciplina, perseverancia, constancia y el amor a tu club. Gracias por regalarme tu playera", escribió en una publicación que rápidamente se viralizó entre la afición lagunera.

Un empate de alto voltaje

El partido no fue un trámite para el debutante. Querétaro y Santos se olvidaron de sus carencias defensivas y ofrecieron un primer tiempo eléctrico. Los Gallos Blancos golpearon primero al minuto 12 por conducto de Mateo Coronel, pero la respuesta guerrera no tardó; al 22', Lucas Di Yorio puso la paridad.

La intensidad no bajó. Santiago Homenchenko devolvió la ventaja a los locales al 29', obligando a Santos a remar contracorriente una vez más. Fue justo antes del descanso, al 45', cuando Carlos Gruezo selló el 2-2 definitivo con un remate que dejó sin opciones al guardameta queretano. El segundo tiempo, aunque careció de goles, ganó en dramatismo y sirvió como el ecosistema perfecto para la entrada de Vuoso, quien mostró personalidad para pedir el balón en campo rival.

Un empate de alto voltaje

El debut de Lucca no es una casualidad ni un gesto de nostalgia. El joven delantero llega a la Primera División con un currículum que presagia gran futuro. Fue campeón de goleo en la categoría Sub-17 y ha sido pieza inamovible en la Sub-19 y Sub-23, demostrando un olfato goleador que parece genético.

Su padre, Matías Vuoso, es una institución en el futbol mexicano. Con 157 goles totales en territorio nacional, 104 de ellos con la camiseta de Santos, el 'Toro' se convirtió en el referente absoluto de la comarca entre 2003 y 2010, además de dejar una huella imborrable en Atlas y América.