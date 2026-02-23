¡Sorpresa en el Abierto de Acapulco! Alex De Miñaur eliminado en Primera Ronda

Patrick Kypson dio la gran sorpresa en el Abierto Mexicano de Tenis 2026 y venció 6-1, 6-7 (4) y 7-6 (4) a Alex De Miñar, quien lucía como favorito luego de conquistar el torneo de Acapulco en 2023 y 2024; el estadunidense de 26 años se instala en los Octavos de Final, donde enfrentará a uno de sus compatriotas.

Luego de horas de incertidumbre por lo acontecido en Jalisco, el Comité Organizador del Abierto Mexicano de Tenis anunció en su página oficial que el torneo se estaría llevando a cabo con total normalidad, manteniendo comunicación con las entidades necesarias para evitar cualquier incidente en el complejo al que pertenece la Arena GNP.

En un primer set de aplastante dominio por parte del norteamericano, Kypson sumó 3 aces y convirtió 2 de 3 break points, mostrando su intención y poniendo en jaque al dos veces campeón del Abierto Mexicano de Tenis (2023 y 2024) que sufrió de 10 errores no forzados durante la primera manga.

Alex De Miñaur responde a Patrick Kypson durante la Primera Ronda del Abierto Mexicano de Tenis 2026. Reuters

La dinámica cambió en favor de De Miñaur para el segundo set, superando una oportunidad de quiebre en el ocaso que obligó a un tie-break, mismo en el que mostró temple para imponerse 7-6 (4) y enviar a un tercer capítulo en la Arena GNP, duelo que ya superaba la 1 hora y 30 minutos de disputa.

Finalmente, en un tercer set que se le complicó de más al norteamericano, Kypson impuso condiciones y logró dar la campanada en el Abierto Mexicano de Tenis 2026, ganando 6-1, 6-7 (4) y 7-6 (4) y eliminado al dos veces campeón en un partido que duró 2 horas y 39 minutos.

En la ronda de Octavos de Final, Patrick Kypston se enfrentará a su compatriota, el estadunidense Brandon Nakashima que horas antes se impuso 6-3 y 6-4 al sueco Elias Ymer; este compromiso se llevará a cabo el miércoles 25 de febrero.

BFG