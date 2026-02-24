La historia del 'Guaje de plata': Trofeo del Abierto Mexicano de Tenis

El Guaje de plata es el trofeo más codiciado de Acapulco, siendo el que se entrega al campeón del Abierto Mexicano de Tenis desde 1993. Este galardón de 31 centímetros y un peso de aproximadamente 1.5 kilogramos rinde homenaje al árbol que produce vainas y semillas ricas en proteínas y fibra, característico en dicha zona del país.

El Abierto Mexicano de Tenis (ATP 500) se lleva a cabo en las canchas de la Arena GNP Seguros, mismas que se encuentran en la exclusiva zona de Punta Diamante en Acapulco y en donde Rafael Nadal, David Ferrer y Thomas Muster se consagran como los máximos ganadores en la historia del torneo: 4 títulos cada uno.

Con la historia detrás, el Guaje de plata cuenta con diversas técnicas para dar forma al cetro que presume una pelota de tenis en el centro, misma que está creada a base de 23 quilates de oro amarillo.

El Guaje de plata se entrega desde 1993 en el Abierto Mexicano de Tenis. Cortesía: TANE

Otro de los detalles que pueden apreciarse en el trofeo es la placa que luce al frente, misma en la que se encuentran grabados aspectos como la rama en la que se consagraron como monarcas, la fecha en la que se llevó a cabo el torneo, su edición, patrocinadores y el logo tanto del Abierto Mexicano de Tenis como el ATP 500, engalanando a uno de los torneos que se encuentran en el cuarto escalafón peldaño de los más importantes en el año, solamente por detrás de los ATP 1000, ATP Finals y Grand Slams.

Rafael Nadal, David Ferrer y Thomas Muster con los máximos ganadores del Abierto Mexicano de Tenis, con 4 galardones. Cortesía: TANE

Al ser un trofeo exclusivamente creado para el Abierto Mexicano de Tenis, el Guaje de Plata no cuenta con un precio particular, sin embargo, TANE ha puesto a la venta dijes que tienen un valor cercano a los $8,000 pesos mexicanos.

Este símbolo únicamente puede ser conservado por los tenistas que logran alzar al Guaje de plata por todo lo alto de Acapulco, Guerrero, símbolo creado por TANE, quienes entre algunos otros trofeos más, se encargan de realizar los que se entregan durante cada una de las ediciones del Gran Premio de México en la Fórmula 1.

BFG