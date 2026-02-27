Un exjugador y extécnico de la Liga MX es pretendido por River Plate

River Plate se puso a buscar desde ya al reemplazo de Marcelo Gallardo, y Eduardo Chacho Coudet, que en La Liga tiene al Deportivo Alavés en la media tabla, es una de las cartas fuertes.

El equipo de los Millonarios contactó con el representante de Coudet, situación que se confirmó en el programa Equipo F, de ESPN. El presidente de River Plate, Stefano Di Carlo, inició los contactos para manifestar su interés en la situación de Coudet, reveló su agente, Christian Bragarnik.

Me escribió Stefano Di Carlo para preguntarme cómo era la situación, y para ver si podíamos tener una entrevista con él para ponerlo en evaluación dentro de las posibilidades que tiene. Seguramente, dirán que esto ya estaba, pero hasta ahora, no nos habían llamado, esa es la verdad", dijo Bragarnik.

La versión del representante se conoció apenas minutos después de que el propio Coudet negara de nuevo cualquier contacto con el club argentino. Lo hizo en rueda de prensa luego de una dolorosa derrota 2-0 como visitante ante el Levante, con el que lucha por la permanencia, en la jornada 26 de La Liga española.

"Yo no tengo que ocultar nada. No miento, no soy mentiroso. Si se conectan conmigo, no tengo problema en decirlo públicamente o en comunicárselo al club", dijo el técnico argentino, reiterando la respuesta que dio el jueves en el mismo sentido.

Chacho Coudet, con amplia experiencia. X: @Alaves

Chacho en la Liga MX

Chacho Coudet tuvo un paso breve y contrastante por la Liga MX, dejando su huella tanto en el campo como en el banquillo, aunque sin lograr la misma gloria que en Argentina o Brasil.

Su única experiencia como estratega en México fue con los Xolos de Tijuana durante el Torneo Apertura 2017. A pesar de la expectativa por su estilo ofensivo mostrado en Rosario Central, su gestión fue corta con 20 partidos oficiales (15 de Liga MX y 5 de Copa MX). Su hoja de servicios fue de seis victorias, siete empates y siete derrotas, finalizando con una efectividad del 41.67%. En octubre de 2017 salió del equipo tras una racha de un triunfo en siete encuentros.

Como jugador, militó en el San Luis y el Necaxa, de 2007 a 2010. En su primera etapa (Apertura 2007 - Clausura 2008), fue pieza clave para que el equipo potosino alcanzara los primeros planos del futbol mexicano bajo el mando de Raúl Arias. Con los Rayos tuvo un paso fugaz.