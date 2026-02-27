Flavio Cobolli se convierte en primer finalista del Abierto de Acapulco 2026

Flavio Cobolli evitó una nueva sorpresa en el Abierto de Acapulco 2026 y se instaló en la Final del torneo luego de imponerse en tres sets al checo Miomir Kecmanović, convirtiéndose en el primer tenista italiano en la historia del AMT que contenderá por el Guaje de plata; el campeón se conocerá este sábado 28 de febrero.

Imponiéndose 7-6 en el primer set, cayendo 3-6 en el segundo y consiguiendo su boleto hacia la Final al ganar 6-4 en la última de las mangas, Flavio Cobolli espera rival en la Final del Abierto de Acapulco 2026.

Miomir Kecmanović durante las Semifinales del Abierto de Acapulco 2026 ante Flavio Cobolli. AFP

Tras la victoria, Cobolli fue cuestionado sobre lo que le genera convertirse en el primer tenista italiano en la historia que disputará la Final del Abierto Mexicano de Tenis, a lo que el 5º preclasificado respondió entre bromas:

“Sinner no ha venido… Soy muy feliz, es un resultado histórico para Italia y para mí. He jugado un partido perfecto contra un rival que es muy fuerte. Estoy muy contento de poder disfrutar”.

Por su parte, haciendo un análisis sobre el segundo set en el que Miomir Kecmanović logró imponerse, Cobolli fue contundente y dio un par de razones por las que pudo haberse convertido en el primer finalista del torneo:

“Jugó mejor que yo y tal vez el tenis es así. Con mucho corazón y energía ganamos el partido. Faltaba un poco de energía y estoy muy contento de disputar la Final”.

Finalmente, Cobolli sueña con hacer historia este sábado 28 de febrero, esperando que la afición azteca lo apoye cuando se mida a uno de los dos estadunidenses que buscan alcanzarlo en la contienda por el título.

“Buscaba mucho la energía del público. Me siento un mexicano cuando juego en México, pero me hace falta un partido. Estoy aquí para jugar, pero con su apoyo (del público) seguro será más fácil”, sentenció.

Los estadunidenses Frances Tiafoe y Brandon Nakashima darán a conocer al otro Finalista esta misma noche.

El título en la Arena GNP Seguros de Acapulco se disputará este sábado 28 de febrero a partir de las 21:00 horas, tiempo del Centro de la Ciudad de México, donde el ganador podrá conservar en sus vitrinas el Guaje de plata.

La Final del Abierto de Acapulco 2026 se disputará este sábado 28 de febrero. AFP

BFG