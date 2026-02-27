Jonathan Gómez no olvida a México: Revela pláticas con Lillini tras hacer historia ante Real Madrid

Jonathan Gómez, lateral mexicoamericano del Albacete Balompié, revivió en entrevista con Excélsior los momentos históricos que su equipo protagonizó en la Copa del Rey al eliminar al Real Madrid y competir mano a mano contra el Barcelona, dejando en alto el nombre del Albacete en el futbol español.

“Ese día estaba reservado para nosotros”

Gómez recordó la charla motivacional que se hizo viral días antes del duelo contra el Real Madrid.

Es verdad que se hizo un poco viral el vídeo de la charla del míster, donde dijo: ‘¿Sabes por qué el Albacete nunca le ha ganado al Real Madrid? Porque ese día se ha reservado para hoy’. Y así fue. Salió muy bien. Al principio como que no te lo crees… pero todavía no lo tenemos totalmente asimilado”, relató.

El lateral destacó que con el tiempo la hazaña será aún más valorada por los aficionados y expertos.

Derrotar a dos equipos de Primera División y luego competirle al Barcelona, estando a una sola jugada de mandar el partido a tiempos extra, fue algo enorme. Quedará marcado para siempre”, aseguró.

Jonathan Gómez se ha ganado un lugar en el Albacete Balompié Albacete Balompié

El recuerdo de Xabi Alonso

Jonathan Gómez también habló sobre su vínculo con Xabi Alonso, quien lo llevó a Europa y era el entrenador del Real Madrid antes de ser despedido días previos al encuentro.

Fue quien me fichó para la Real B, un gran míster y profe. En términos de conocimiento del fútbol, está al máximo nivel. Lo que más me llamaba la atención era cómo se metía en los entrenamientos como si fuera un jugador más”, comentó.

Aunque lamentó no haber podido saludarlo, valoró su calidad y profesionalismo como entrenador.

¿México o Estados Unidos? La decisión pendiente

Gómez, quien tiene nacionalidad mexicana y estadounidense, aún no define a qué selección representará de manera definitiva.

Crecí en Estados Unidos, pero me siento muy mexicano. Mis padres son mexicanos y toda mi familia está en México, así que siempre llevo esas raíces conmigo. La decisión la tomaré cuando lleguen las convocatorias”, explicó.

El lateral confirmó que ha tenido contacto con Andrés Lillini, director de selecciones menores en México, como parte del seguimiento para definir su futuro internacional.