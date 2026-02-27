Escándalo en la NFL: Falcons despiden a entrenador tras denuncia de agresión sexual

Los Falcons despidieron el viernes al entrenador asistente LaTroy Lewis, luego de que las autoridades de Michigan confirmaran una investigación criminal por una presunta agresión sexual ocurrida en 2024, cuando Lewis formaba parte del personal de la universidad de Michigan.

El Departamento de Policía de Ann Arbor informó que la Oficina de Detectives inició una indagatoria inmediata tras recibir detalles sobre un incidente registrado el 5 de diciembre de 2024. Aunque inicialmente no se identificó a un sospechoso, el gerente de comunicaciones estratégicas, Chris Page, confirmó posteriormente que Lewis es el centro de la investigación activa.

La franquicia de Atlanta tomó la determinación de cesar al entrenador de la línea defensiva horas después de manifestar que se encontraban en un proceso de recopilación de información.

Detalles de la acusación

Los hechos se remontan a la etapa de Lewis con los Wolverines, donde fungió como asistente de posgrado y entrenador defensivo entre 2022 y principios de 2025. De acuerdo Karen Truszkowski, abogada de la víctima, la mujer conoció a Lewis mediante una aplicación de citas y mantenían contacto por redes sociales.

El encuentro físico ocurrió en un hotel de Ann Arbor, donde la mujer se hospedaba por motivos laborales. De acuerdo con la defensa, ella planeaba terminar la relación y recuperar objetos personales.

“La violó, la agredió y la golpeó”, sentenció Truszkowski en declaraciones recolectadas por medios locales.

Señalamientos contra Sherrone Moore

El caso escaló al involucrar al actual entrenador en jefe de Michigan, Sherrone Moore. La víctima afirma que notificó la agresión a Moore al día siguiente del incidente, esperando que el líder del programa de fútbol tomara medidas institucionales.

Sin embargo, la abogada denunció que Moore no solo ignoró la denuncia, sino que intentó aprovechar la vulnerabilidad de la mujer para buscar una relación física. "En lugar de denunciarlo, como estaba obligado a hacer, empezó a usarlo como arma en su contra", afirmó Truszkowski.

Por su parte, Ellen Michaels, representante legal de Moore, rechazó categóricamente las acusaciones.

La defensa asegura que el entrenador no acosó a ninguna persona ni recompensó malas acciones.

Lewis, quien tuvo una breve carrera como jugador en la NFL antes de pasar a la línea lateral, queda fuera de la liga mientras las autoridades de Michigan determinan si se presentarán cargos formales por los delitos de agresión y violación.