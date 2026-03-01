¿El fin del sueño de Cristiano? La guerra en Oriente Medio detiene el camino del Al Nassr en la Champions
La Confederación Asiática de Futbol pospuso partidos de su Champions tras ataques en Irán
El futbol en Oriente Medio ha entrado en un estado de parálisis total. La Confederación Asiática de Futbol (AFC) confirmó este domingo la suspensión de los torneos continentales de clubes más importantes, convirtiendo a la Champions League de Asia en la víctima más reciente de la violenta escalada militar que sacude la región.
La decisión de la federación surge tras los ataques aéreos lanzados el sábado por Estados Unidos e Israel contra ciudades estratégicas de Irán, incluida la capital, Teherán. La respuesta de Irán, con ataques de misiles dirigidos a Israel y a bases aéreas estadunidenses en los Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Baréin, ha convertido el Golfo Pérsico en una zona de exclusión deportiva.
Estrellas mundiales en el limbo
El encuentro de cuartos de final de la Champions League Two entre el Al Wasl (EAU) y el Al Nassr de Cristiano Ronaldo, que debía disputarse en Dubái, ha sido pospuesto hasta nuevo aviso. No es el único nombre de peso afectado; la suspensión alcanza a figuras como Karim Benzema, N'Golo Kanté, Riyad Mahrez e Ivan Toney, cuyas competiciones han sido frenadas en seco por el conflicto.
La AFC detalló que los partidos de ida de los octavos de final de la Champions League (Región Oeste) programados para el 2 y 3 de marzo serán reprogramados. Entre los duelos suspendidos destacan:
Shabab Al Ahli (EAU) vs. Tractor FC (Irán) en Dubái.
Al Duhail (Qatar) vs. Al Ahli (Arabia Saudita) en Doha.
Al Wahda (EAU) vs. Al Ittihad (Arabia Saudita) en Abu Dabi.
Al Sadd (Qatar) vs. Al Hilal (Arabia Saudita) en Doha.
Un panorama geopolítico devastador
El anuncio de la suspensión deportiva llega en el momento más crítico para la estabilidad regional, tras confirmarse por parte del gobierno iraní la muerte del líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei, durante los ataques. Mientras la AFC intenta garantizar la seguridad de jugadores y aficionados, el futbol masculino se detiene por completo en el oeste del continente, aunque las competiciones en Australia, Corea del Sur y Malasia seguirán su curso.
A pesar del caos en el Golfo, la selección femenil de Irán mantiene su participación en la Copa Asiática en Australia, enfrentando a Corea del Sur este lunes bajo una vigilancia extrema y un silencio administrativo impuesto por la AFC ante preguntas sobre el magnicidio de Khamenei.
Por su parte, la FIFA ha manifestado que mantiene su enfoque en la participación de todas las naciones para el Mundial de este verano en Estados Unidos, México y Canadá-