¿El fin del sueño de Cristiano? La guerra en Oriente Medio detiene el camino del Al Nassr en la Champions

El futbol en Oriente Medio ha entrado en un estado de parálisis total. La Confederación Asiática de Futbol (AFC) confirmó este domingo la suspensión de los torneos continentales de clubes más importantes, convirtiendo a la Champions League de Asia en la víctima más reciente de la violenta escalada militar que sacude la región.

La decisión de la federación surge tras los ataques aéreos lanzados el sábado por Estados Unidos e Israel contra ciudades estratégicas de Irán, incluida la capital, Teherán. La respuesta de Irán, con ataques de misiles dirigidos a Israel y a bases aéreas estadunidenses en los Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Baréin, ha convertido el Golfo Pérsico en una zona de exclusión deportiva.

Estrellas mundiales en el limbo

El encuentro de cuartos de final de la Champions League Two entre el Al Wasl (EAU) y el Al Nassr de Cristiano Ronaldo, que debía disputarse en Dubái, ha sido pospuesto hasta nuevo aviso. No es el único nombre de peso afectado; la suspensión alcanza a figuras como Karim Benzema, N'Golo Kanté, Riyad Mahrez e Ivan Toney, cuyas competiciones han sido frenadas en seco por el conflicto.

La AFC detalló que los partidos de ida de los octavos de final de la Champions League (Región Oeste) programados para el 2 y 3 de marzo serán reprogramados. Entre los duelos suspendidos destacan:

Shabab Al Ahli (EAU) vs. Tractor FC (Irán) en Dubái.

Al Duhail (Qatar) vs. Al Ahli (Arabia Saudita) en Doha.

Al Wahda (EAU) vs. Al Ittihad (Arabia Saudita) en Abu Dabi.