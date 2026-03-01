El Fulham de Raúl Jiménez derrota al Tottenham y agrava la racha de Igor Tudor

El idilio del Tottenham con la victoria parece haberse quedado estancado en el calendario de 2025 y mientras ellos se acercan a zona de descenso, el Fulham de Raúl Jiménez se impuso por 2-1, extendiendo la agónica racha sin ganar del equipo de Igor Tudor que se remonta al ya lejano 28 de diciembre.

Con este resultado, el fantasma del descenso ya no es un rumor, sino una presencia real que respira en la nuca del conjunto del norte de Londres quien ahora tiene 29 puntos, apenas dos más que el Nottingham y cuatro por delante del West Ham, posición 18 de la tabla y que busca la salvación.Un inicio de terror para Tudor

Apenas se acomodaban los aficionados en sus asientos cuando Harry Wilson hizo estallar Craven Cottage. Al minuto 7, Wilson conectó un centro desviado de Oscar Bobb para batir a Vicario. Los jugadores del Tottenham rodearon al árbitro exigiendo una falta previa de Raúl Jiménez sobre Dragusin, pero tras la revisión del VAR, el grito de gol se ratificó.

El Tottenham, lejos de reaccionar, se mostró como un equipo de "sombras", incapaz de registrar un solo tiro a puerta en toda la primera mitad. La sentencia de los primeros 45 minutos llegó al 34 con una joya de Alex Iwobi. El ex del Arsenal recibió de Wilson y, con una precisión quirúrgica, colocó un derechazo desde la frontal que besó el poste izquierdo antes de sacudir las redes.

El rugido tardío de Richarlison y la resistencia de Leno

En el complemento, Igor Tudor quemó sus cambios y con la entrada de Richarlison le cambiaron la cara a un equipo que parecía entregado. Fue precisamente el brasileño quien devolvió la esperanza al minuto 66, conectando un centro medido de Archie Gray para poner el 2-1.

Raúl Jiménez dejó el partido al minuto 73 cuando fue reemplazado por Rodrigo Muniz.

En la parte final del partido, el Tottenham intentó una última oportunidad lanzando al portero Vicario al ataque, pero sin éxito.

El Fulham es noveno de la tabla con 40 puntos, misma cantidad que el Everton.

¿Cuándo es el próximo partido del Fulham?

El Fulham recibirá al West Ham el próximo miércoles en fecha de la Liga Premier. El domingo 8 de marzo jugarán ante el Southampton en la quinta ronda de la FA Cup.