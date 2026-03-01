Las gemelas Lia y Mia Cueva Lobato brillan en Montreal y se cuelgan el bronce en la Copa Mundial de Clavados

México volvió a subirse al podio en la Copa Mundial de Clavados con la frescura de una dupla que ya apunta al futuro. Las gemelas Lia y Mia Cueva conquistaron el bronce en sincronizados 3 metros y confirmaron su ascenso meteórico en la élite. Con apenas cinco competencias de nivel mundial en su historial, ya presumen tes medallas, una plata en Guadalajara 2025, un bronce en el Mundial 2025 y ahora otro tercer lugar en Montreal.

Las hermanas firmaron una actuación sólida y peleada hasta el último salto. Protagonizaron un duelo cerrado por la plata con las australianas Alysha Koloi y Maddison Keeney de Australia, que terminaron segundas por un margen de apenas a un punto. China con Yiwen Chen y Jia Chen dominó la prueba con 329.94 unidades, Australia sumó 303.42 y México se quedó con 302.16. Lia y Mia se confirman como una de las parejas más consistentes del circuito internacional.

Fin de semana brillante

El podio de Montreal se suma a una semana brillante para los clavados mexicanos. El viernes, el equipo mixto integrado por Osmar Olvera, Aranza Vázquez, Randal Willars y Gabriela Agúndez ganó plata con 460.85 puntos en sincronizados mixtos, sólo nueve unidades detrás de China. Canadá fue tercero con 448.80.

El sábado, la racha siguió con otra plata para México. Los medallistas olímpicos Osmar Olvera y Juan Celaya quedaron segundos en trampolín sincronizado con 441.63 puntos, superados por la pareja china de Wang Zongyuan y Zheng Jiuyuan. El resultado aseguró su lugar en la Súper Final del serial en Beijing en mayo.

Con estos resultados, México marcha segundo en el medallero de Montreal con tres preseas, sólo detrás de China, que domina con ocho medallas y seis oros.

Una montaña rusa

La semana también tuvo noticias fuera de la alberca. El sábado por la noche se confirmó que México recuperó la fecha de la Copa Mundial que había sido cancelada a media semana por ajustes logísticos. La sede, que se reprogramará en el calendario internacional, representa un alivio para la delegación mexicana, que mantiene su papel como anfitrión clave en el circuito mundial.

En Montreal, las gemelas Cueva dejaron claro que el presente y el futuro de los clavados mexicanos llevan su firma.