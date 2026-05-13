Florentino Pérez dice que la relación con el Barcelona está rota y los reta a que lo demanden

En una entrevista en el programa El chiringuito de Jugones, el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, abordó la situación institucional y deportiva del club tras una temporada 2025-26 sin títulos principales, esto luego de la controvertida conferencia de prensa del martes donde realizó acusaciones contra LaLiga y el Barcelona.

El mandatario fue contundente en el programa de televisión al referirse al estado actual de los vínculos con la directiva del Barcelona a raíz del proceso judicial por pagos a exarbitros.

Relación fracturada por el caso Negreira

Pérez sentenció que la comunicación con el Barcelona ha cesado definitivamente. Al ser cuestionado sobre el conflicto legal, el presidente blanco dijo: "La relación está completamente rota. No quiero tener relación con un club que ha pagado a los árbitros durante dos décadas, quiero que la justicia actúe en un caso de esta gravedad".

Sobre la posibilidad de enfrentar acciones legales por parte del club catalán, Florentino se mostró imperturbable: "Haría muy bien en hacerlo si cree que me tiene que demandar".

Asimismo, justificó la personación del Real Madrid en la causa alegando que son parte afectada por una "corrupción sistémica" que, según sus palabras, buscaba perjudicar a su institución.

Balance deportivo y futuro de la plantilla

Respecto al desempeño del equipo bajo el mando de Xabi Alonso, equipo que no ganó nada nada en el torneo 2025-2026, el directivo atribuyó la caída de rendimiento a la carga física tras el Mundial de Clubes.

"El origen de esto está en el Mundial de Clubes. No hemos sido capaces de recuperar el físico, jugábamos cada tres días y no hemos cuidado el físico", explicó para contextualizar la falta de trofeos en la presente campaña.

Florentino Pérez también salió al paso de las críticas hacia Kylian Mbappé, destacando su profesionalismo y efectividad goleadora. "Mbappé es el mejor jugador del Madrid en este momento, le han dado la Bota de Oro. Hay algo que debemos mejorar, pero no me voy a meter en eso. Creo que ha entendido lo que es el Madrid. Ha metido muchos goles", afirmó el presidente.

En contraste, la renovación de Vinicius Junior permanece como una asignatura pendiente. “La negociación está pendiente. No hay prisa. Pero tiene que hablar la dirección deportiva".