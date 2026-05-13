Mundial 2026: Bajan de 80 a 20 dólares los buses al MetLife en Nueva Jersey

El tema del transporte en la Copa del Mundo 2026 en el estado de Nueva Jerse sigue en disputa y, en una noticia que puede considerarse como un respiro, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, junto con el Comité Anfitrión de NY/NJ, anunció una reducción masiva en los costos de transporte hacia el MetLife Stadium.

Los precios de los autobuses lanzadera, que conectarán Manhattan con la sede de la gran final en East Rutherford, han caído de 80 dólares a solo 20 dólares por viaje redondo, esto dado que utilizarán transporte escolar, es decir, los tradicionales autobuses amarillos.

Esta medida surge como respuesta directa a las fuertes críticas de los seguidores por los elevados costos logísticos. Además de los autobuses, el servicio de trenes desde Penn Station también registró un ajuste, bajando de una tarifa inicial de 150 dólares a 98 dólares. Según el comunicado oficial, esta rebaja es posible gracias a subsidios estatales y al apoyo de patrocinadores comerciales.

Como parte de los beneficios locales, el 20% de los boletos de autobús se reservará exclusivamente para residentes del estado de Nueva York.

Quienes ya hubieran adquirido sus pasajes al precio anterior serán elegibles para un reembolso de 60 dólares. Los puntos de salida en Manhattan se distribuirán estratégicamente en la Terminal de Autobuses de la Autoridad Portuaria, así como en estaciones cercanas a Grand Central y Central Park, ofreciendo una capacidad de hasta 18,000 asientos por partido.

Antecedentes y crisis logística: El desafío del transporte en Nueva York y Nueva Jersey

La organización del Mundial 2026 en la región ha estado marcada por la preocupación sobre la movilidad urbana. Históricamente, el acceso al MetLife Stadium ha sido un punto crítico debido a la saturación de las líneas ferroviarias de NJ Transit y la complejidad del tráfico en los túneles que cruzan el río Hudson.

Desde el anuncio de que Nueva Jersey albergaría ocho encuentros, incluyendo la final, la presión pública aumentó ante el temor de que los impuestos de los residentes fueran usados para subsidiar el transporte de un evento que genera miles de millones en ganancia.

La gobernadora de Nueva Jersey llegó a solicitar mayor apoyo por parte de FIFA al considerar que ellos obtendrían las mayores ganancias sin otorgar una mayor recompensa a las ciudades sede.