Fanki desata caos en venta para Cruz Azul vs Chivas; aficionados explotan en redes

La venta de boletos para la semifinal entre Cruz Azul y las Chivas en el renovado Estadio Banorte arrancó con múltiples problemas en la plataforma de Fanki, empresa encargada de la boletera del inmueble, luego de que aficionados celestes denunciaran errores en el sistema, largas filas virtuales y compras que aparentemente no se reflejaban tras el pago.

Desde las primeras horas de este martes, usuarios comenzaron a inundar redes sociales con capturas de pantalla, reclamos y mensajes de frustración debido a las complicaciones para adquirir entradas rumbo al duelo de Ida entre Cruz Azul y Chivas.

Uno de los reportes más compartidos fue el de Roberto Hernández, quien aseguró que la plataforma no estaba respetando la prioridad para aficionados cementeros y advirtió sobre el riesgo de que los revendedores acaparen las localidades cuando la venta sea abierta al público general.

“Ahora el problema a enfrentar es ese taquillero Fanki, traen un desmadre, no venden boletos a aficionados azules como dio instrucciones la directiva”, escribió el usuario en X, en una publicación que rápidamente comenzó a viralizarse entre aficionados de Cruz Azul.

Otro aficionado, identificado como Kevin Vaca, explotó contra la plataforma después de permanecer más de 1 hora y media en la fila virtual sin poder completar su compra debido a constantes errores dentro del sistema de Fanki.

“Llevo 1 hora y media y sigue saliendo tu puto error, ya me volví a formar y lo mismo”, publicó el usuario, quien además reclamó el cargo por servicio aplicado durante la compra de los boletos para el partido en el Estadio Banorte.

Incluso, algunos aficionados señalaron que después de ingresar los datos bancarios y aparentemente concretar el pago, el sistema los redirigaba a otra página sin reflejar los boletos adquiridos en su cuenta dentro de la plataforma de Fanki.

Las fallas no son el único tema que ha generado molestia entre los seguidores celestes. Apenas un día antes, durante la preventa, varios usuarios reportaron que los boletos fueron cobrados a un precio menor al anunciado inicialmente; sin embargo, las entradas tardaban en aparecer o simplemente nunca llegaban al correo electrónico de los compradores.

La situación revive las críticas hacia Fanki, plataforma que ya había sido señalada anteriormente por problemas operativos durante eventos realizados en el Estadio Banorte, particularmente desde la reapertura del inmueble rumbo al Mundial 2026.

Mientras tanto, la expectativa por la semifinal entre Cruz Azul y Chivas continúa creciendo, aunque buena parte de la conversación en redes sociales se ha centrado más en los problemas para conseguir boletos que en el propio partido de la Liga MX.