Fanki en la mira: Fans temen que el regreso de la NFL en México termine en otra pesadilla de boletos

El idilio entre México y la NFL escribe un nuevo capítulo, pero esta vez con el pulso acelerado y no precisamente por la emoción de lo que sucede en el campo. Este miércoles se hicieron oficiales los partidos internacionales para la próxima temporada y la noticia incendió las redes con la liga más poderosa del mundo regresa al sur del Río Bravo con un enfrentamiento de alto voltaje entre los Vikings y los 49ers.

Sin embargo, el anuncio no llegó con puro entusiasmo. Con él, despertó un fantasma que acecha a los aficionados mexicanos: el miedo a una catástrofe en la venta de boletos. Tras cuatro años de ausencia, desde que los Niners vencieron a los Cardinals en 2022, la expectativa es total, pero el historial reciente de las nueva boletera en el país ha transformado la ilusión en paranoia.

El temor no es infundado. En la memoria colectiva arde el reciente fiasco de la reinauguración del Estadio Banorte para el México vs. Portugal, donde la preventa fue cancelada tras el colapso total del sistema de Fanki. A esto se suma la herida abierta del Cruz Azul vs. Chivas, encuentro que sufrió cancelaciones masivas de boletos porque la plataforma los ofertó, por error, a precios irrisorios de 130 pesos.

¿Va a ser por Fanki? Mejor me voy a acampar a la taquilla", "Si fallaron con el futbol, imaginen con la NFL", son algunos de los comentarios que inundan X (antes Twitter). Los fans temen que el regreso de la NFL se convierta en una fila virtual interminable que termine en un mensaje de "error de sistema"

Precio de los boletos NFL hasta después del Mundial

Para aquellos que ya preparan la tarjeta de crédito, la paciencia será el jugador más valioso. De acuerdo con información obtenida por Excélsior, los precios oficiales y las fechas de venta se mantendrán bajo estricta reserva. Los detalles finales no verán la luz sino hasta que concluya la Copa Mundial de la FIFA 2026, una estrategia que busca evitar que la logística de la NFL colisione con el máximo evento futbolístico que también tendrá como sede al estadio Banorte.

Un Sunday Night Football histórico en la CDMX

El partido no es uno más en el calendario internacional. Será el primer Sunday Night Football (SNF) jugado fuera de Estados Unidos. Los 49ers vuelven a su segunda casa tras haber protagonizado en 2005 el primer juego de temporada regular internacional. Esta vez, San Francisco llega con un arsenal renovado bajo las órdenes del coordinador ofensivo Klay Kubiak, destacando la incorporación del legendario Mike Evans, quien busca recuperar su racha de mil yardas, y el talento joven de De'Shaun Stribling.

Del otro lado, los Vikings de "Marshall Eriksen" prometen un espectáculo aéreo. Aunque Justin Jefferson viene de una temporada 2025 atípica para sus estándares, "JJettas" sigue siendo el receptor más temido de la liga. La gran incógnita será el mando del equipo: ¿llegará Kyler Murray consolidado como el QB1 tras su salida de Arizona, o veremos al joven J.J. McCarthy tomar las riendas en el césped mexicano?

El 22 de noviembre, a las 19:20 horas, el Estadio Banorte será el epicentro del mundo deportivo. La pregunta es: ¿logrará la logística estar a la altura de las estrellas que pisarán el campo, o el sistema de venta será el primero en ser capturado detrás de la línea de golpeo?