FIFA pone fin al sueño de Infantino: No se venderá el Mundial 

La FIFA ha cancelado su controvertido plan para vender una parte de su imperio comercial a inversores externos, tras una abierta revuelta de dirigentes del futbol mundial y una profunda fractura entre sus propios ejecutivos, según reveló este viernes el New York Post.

El organismo pretendía recaudar hasta 4.200 millones de dólares mediante la venta de aproximadamente un 20% de una nueva entidad, valorada en 20.000 millones de dólares.

El plan, impulsado por el presidente Gianni Infantino, consistía en transferir los activos generadores de ingresos de la FIFA (derechos de televisión, acuerdos de patrocinio, licencias y venta de entradas) a una nueva entidad llamada FIFA Forward Enterprise.

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De acuerdo con el medio estadounidense, a la FIFA no le gustó que después del anuncio se dieran muchos problemas, por lo que no querían “seguir involucrados en este lío”.

El fin de este acuerdo por “vender el Mundial” se produjo tras varios días complicados para Infantino, en los cuales hubo muchas protestas. Además, la confederación más importante (la UEFA) amenazó con que ninguno de sus equipos participaría en eventos de la FIFA hasta que el plan se descartara este proyecto.

El New York Post señaló que Thrive Capital, la firma de Joshua Kushner, ya inició conversaciones para abandonar la idea y que JPMorgan no espera que la operación prospere.

No creen que Kushner se mantenga en el curso. Están cortando el enchufe”, se lee.

Con el dinero externo fuera de la mesa, el organismo seguirá comercializando sus derechos internamente, apoyándose en los ingresos del reciente Mundial en Estados Unidos, Canadá y México.

Las consecuencias para la FIFA e Infantino por la ‘venta del Mundial’

La debacle amenaza el control de Infantino sobre la presidencia. Confederaciones europeas amenazaron con boicotear el Mundial y otros eventos; el bloque norteamericano de Concacaf rechazó el plan; y la Confederación Asiática se sumó a la oposición.

Dentro del círculo íntimo del presidente, el director de operaciones Kevin Lamour declaró a AP que el personal senior se sintió “engañado” por la falta de transparencia de Infantino.

Además, Carlos Cordeiro, asesor senior de Infantino y exbanquero de Goldman Sachs, renunció por la propuesta. “No puedo permanecer de brazos cruzados mientras la FIFA considera vender una participación en el Mundial”, dijo en un comunicado.

Muchas naciones miembro ven este conflicto como una moción de confianza de cara a las elecciones presidenciales de marzo.

El fracaso envía un mensaje claro a las firmas de capital privado que rondan el deporte global: las barreras políticas del futbol siguen siendo altas. La posición de Infantino, hasta ahora consolidada, queda ahora en el aire tras este último desastre.