La FIFA enfrenta rechazo: la AFC se une a UEFA y Concacaf contra el proyecto de inversión privada

La FIFA enfrenta una nueva presión interna luego de que la Confederación Asiática de Futbol (AFC) se pronunciara en contra del proyecto FIFA Forward Enterprise (FFE), una iniciativa promovida por el presidente Gianni Infantino que busca crear una empresa subsidiaria con participación de inversionistas privados para administrar los derechos comerciales de las principales competiciones del organismo, incluida la Copa del Mundo.

Con esta postura, la AFC se suma al rechazo expresado previamente por la UEFA y la Concacaf, aumentando la tensión alrededor de un proyecto que ha generado dudas entre las asociaciones miembro por su impacto en la gobernanza de la FIFA.

AFC cuestiona transparencia del proyecto FIFA Forward Enterprise

Durante una reunión extraordinaria, los dirigentes de la Confederación Asiática de Futbol manifestaron su preocupación por la falta de transparencia y consultas previas antes de la presentación de la iniciativa. Para la AFC, una modificación de esta relevancia debe respetar los procesos establecidos dentro de la FIFA y contar con el respaldo de las federaciones afiliadas.

El presidente de la AFC, Sheikh Salman bin Ebrahim Al Khalifa, calificó el procedimiento como inaceptable y advirtió que la propuesta podría afectar la unidad del futbol mundial. Sin embargo, la confederación aclaró que no contempla un boicot a las competiciones organizadas por la FIFA.

La postura asiática busca impulsar una revisión del proceso y fortalecer los mecanismos de transparencia, participación y toma de decisiones dentro del máximo organismo del futbol internacional.

Por su parte, la FIFA defendió el proyecto al señalar que la nueva empresa permanecería bajo su control y que los ingresos generados permitirían incrementar los recursos destinados al desarrollo del futbol en sus 211 asociaciones miembro.

Pese a los argumentos del organismo, la oposición de las principales confederaciones mantiene bajo presión a Gianni Infantino y deja en suspenso el futuro del FIFA Forward Enterprise, mientras continúan las consultas para definir el rumbo de la iniciativa.