Definida la Final Four de la Kings World Cup Clubs 2026: el torneo tendrá un nuevo campeón

La Kings World Cup Clubs 2026 ya conoce a los cuatro equipos que siguen con vida en la lucha por el título. Brasil colocó a dos representantes en la Final Four, mientras que España e Italia tendrán un equipo cada uno en las semifinales del torneo.

La eliminación de Los Troncos, monarca de la edición anterior, aseguró que habrá un nuevo campeón mundial del ecosistema Kings League. Además, las semifinales traerán de vuelta uno de los enfrentamientos más recordados y polémicos en la historia del torneo entre Ultimate Móstoles y G3X.

Las semifinales y la final se disputarán este sábado en la Kings League Arena de Italia.

Los cuatro clasificados al Final Four

La jornada de cuartos de final comenzó con el duelo entre Ultimate Móstoles y Atlético Parceros, último representante de la Kings League México que permanecía en competencia.

El encuentro terminó empatado 5-5 durante el tiempo regular, por lo que el boleto a semifinales se definió en la tanda de shootouts. Ahí, el conjunto español se impuso 1-0 para avanzar a la siguiente ronda.

El segundo clasificado fue Alpak, campeón de la Kings League Italia. Después de igualar 5-5 con Underdogs FC, también representante italiano, el pase se resolvió desde los shootouts, donde Alpak ganó por 3-1.

La mayor diferencia de la jornada llegó en el enfrentamiento entre Furia y Los Troncos. El conjunto brasileño, presidido por Neymar, derrotó 5-1 al vigente campeón del mundo y puso fin al intento del equipo español por defender el título conseguido en la edición anterior.

El último boleto quedó en manos de G3X, que se impuso 6-5 a Desimpain en un duelo entre equipos brasileños. Con este resultado, el equipo de Gaules alcanzó por segunda ocasión las semifinales del torneo internacional, después de haber disputado la primera final de la competencia en Monterrey, donde cayó frente a Porcinos.

Semifinales con un duelo marcado por la polémica

La Final Four comenzará con el enfrentamiento entre Furia y Alpak, un duelo inédito dentro del formato de la Kings League.

El conjunto italiano disputa por primera vez la Kings World Cup Clubs tras conquistar la Kings League Italia, mientras que Furia alcanzó su tercera semifinal consecutiva. En la primera edición cayó ante G3X en México y un año después fue eliminado por Porcinos en París.

La otra semifinal enfrentará a Ultimate Móstoles y G3X en un partido con antecedentes que permanecen entre los más recordados del torneo.

Ambos equipos se enfrentaron en los octavos de final de la primera Kings World Cup Clubs. En aquella ocasión, Ultimate Móstoles llegó al descanso con ventaja de 3-1, pero G3X remontó gracias al penal presidente convertido por Gaules y a un gol doble de Kelvin de Oliveira.

La controversia surgió porque el árbitro mexicano Roberto García Orozco había señalado tres minutos de compensación y el tanto de la victoria brasileña llegó cuando el reloj marcaba 43 minutos con 30 segundos.

Tras el silbatazo final, jugadores, cuerpos técnico e incluso el presidente de Ultimate Móstoles, DjMaRiiO, reclamaron la decisión arbitral. La tensión aumentó con los intercambios entre ambos equipos y fue necesaria la intervención del personal de seguridad para separar a los involucrados.

Ahora, dos años después, españoles y brasileños volverán a encontrarse con un lugar en la final de la Kings World Cup Clubs 2026 en juego.