El México-Inglaterra le provocó sueño a Cole Palmer

El desenlace del partido entre México e Inglaterra de los Octavos de final del Mundial 2026 no lo pudo ver el mediocampista Cole Palmer, debido a que se quedó dormido en el descanso.

“Lo intenté, pero me quedé dormido en el descanso”, afirmó Cole Palmer para BBC Sport durante una conferencia de prensa en la pretemporada que tiene el Chelsea por Australia.

Jude Bellingham marcó un doblete en el triunfo de Inglaterra sobre México en el Mundial 2026 Mexsport

El encuentro del Mundial se retrasó una hora por una tormenta eléctrica, por lo que inició a las 2 de la mañana en su país.

Cole Palmer fue una de las figuras que no convocó Thomas Tuchel para el Mundial 2026, como lo fueron Harry Maguire, Phil Foden o Trent Alexander-Arnold.

El jugador del Chelsea admitió que las horas de los partidos en Estados Unidos en el Mundial 2026 fueron algo locos, pero sí vio algunos encuentros de Inglaterra.

“Obviamente estaba fuera y los tiempos eran un poco locos en Estados Unidos, así que fue un poco difícil, pero sí vi algunos”, señaló.

Haary Kane colaboró con un gol en el triunfo de 2-3 de Inglaterra sobre México en el Mundial 2026 Mexsport

El pasado domingo 5 de julio, Inglaterra se impuso 2-3 a México en el Estadio CDMX para acceder a los Cuartos de final. Jude Bellingham marcó un doblete y Harry Kane colaboró con uno. Por parte de los dirigidos por Javier “El Vasco” Aguirre, anotaron Julián Quiñones y Raúl Jiménez.

Inglaterra se quedó con el tercer lugar del Mundial, tras vencer 4-6 a Francia en el Estadio Miami.