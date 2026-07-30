Rebelión contra FIFA: la UEFA boicoteará torneos y Mundial

Las federaciones de la UEFA coincidieron en rebelarse por el plan de inversión de la FIFA, por lo que boicotearán los torneos del organismo y el próximo Mundial.

“Ninguna selección nacional de la UEFA participará en ninguna competición de la FIFA mientras estas propuestas sigan en pie, a menos que se haya abandonado por completo esta propuesta y se hayan dado garantías vinculantes de que la FIFA nunca más abrirá su gobernanza o sus competiciones a la propiedad privada”, indicó la UEFA.

La FIFA presentó el martes su plan de inversión, que generó varias críticas Reuters

El organismo europeo mencionó que la Copa del Mundo no puede tratarse como un producto de inversión.

“Es uno de los mayores legados deportivos del futbol. Se ha construido a lo largo de generaciones gracias a los jugadores, las selecciones nacionales y los aficionados de todos los continentes. Ninguna parte de ella debería cederse jamás a inversores privados. El Mundial no está en venta”, señaló.

La FIFA anunció el martes el plan de crear la empresa FIFA Forward Enterprise de 20 mil millones de dólares para gestionar el Mundial y el resto de sus eventos, y que ofrecerá participaciones de hasta el 20 por ciento de la misma a inversores externos.

La UEFA afirmó que el Mundial no está a la venta Reuters

¿CUÁL SON LOS PRÓXIMOS MUNDIALES DE LA FIFA?

- Mundial femenil Sub-20, del 5 al 27 de septiembre de 2026.

- Mundial femenil Sub-17, del 17 de octubre al 7 de noviembre de 2026.

- Mundial varonil Sub-17, del 19 de noviembre al 13 de diciembre de 2026.

- El Mundial femenil de Brasil 2027.

- Copa de Campeones femenil de la FIFA 2027.