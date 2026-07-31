Hansi Flick rompe el silencio sobre Julián Álvarez y su fichaje por el Barcelona

El Barcelona inició su pretemporada donde ya disputó el amistoso ante el Birmingham City. El equipo de Hansi Flick arrancó con los jugadores disponibles y busca afinar la preparación de cara a la nueva temporada.

La incertidumbre sobre la posible llegada de Julián Álvarez se mantiene como uno de los grandes temas del mercado azulgrana. El delantero argentino sigue siendo el objetivo prioritario, pero el Atlético de Madrid se mantiene inflexible y el desenlace de la operación no está claro.

Laporta insiste que Atlético de Madrid venda a Julián Álvarez IA

Hansi Flick habla sobre sí Julián Álvarez llegaría al Barcelona

Tras el amistoso ante el Birmingham, Hansi Flick habló por primera vez en la pretemporada sobre el mercado y la posible llegada de un delantero de peso como Julián Álvarez.

El técnico alemán evitó entrar en detalles sobre nombres concretos y dejó clara su postura sobre la llegada del argentino.

Me centro en el equipo que tengo ahora y en los jugadores de ahora, no sueño, estoy aquí y lo que veo es que tenemos mucha calidad, también con los jóvenes”, afirmó Flick.

El entrenador alemán insistió en que la prioridad es el trabajo diario del Barca y la mentalidad del grupo.

Tenemos un gran objetivo, como la pasada temporada, pero todo dependerá de cómo trabajemos cada día, y quiero que cada día vayamos a mejor y a mejor, es la mentalidad que necesitamos”, comentó.

Y cerró con un mensaje sobre la unidad del vestuario, puntualizando que para lograr los Tenemos un gran objetivo, como la pasada temporada, pero todo dependerá de cómo trabajemos cada día, y quiero que cada día vayamos a mejor y a mejor, es la mentalidad que necesitamos”, comentó., debe de haber un gran equipo.

Lo más importante es el equipo, jugar juntos y unidos es muy importante para mí”, finalizó.

Atlético de Madrid sigue firma: no venderá a Julián al Barca

Desde España se informa que el Atlético de Madrid mantiene una postura firme: no negociará la salida de Julián Álvarez hacia el Barcelona.

El club colchonero, que tiene al argentino con contrato hasta 2030 y una cláusula de 500 millones, ha mostrado su enfado por la presión pública del jugador y por los movimientos del Barca, e incluso ha presentado quejas formales.

El delantero se siente engañado por promesas de facilitación de su salida que, según él, no se cumplieron, y se espera que vuelva a presionar en las próximas semanas.

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El Barcelona, por su parte, mantiene el interés pero no está dispuesto a subir de forma significativa su oferta de alrededor de 100 millones. La oferta tiene fecha de caducidad y el club espera un nuevo gesto del jugador para forzar la situación, mientras el Atlético sigue sin abrir la puerta a una negociación con su rival directo.