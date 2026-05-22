Dembélé promete llegar al 100% para la final de Champions… y despeja dudas sobre su futuro

Ousmane Dembélé lanzó un mensaje de tranquilidad para el Paris Saint-Germain a pocos días de disputar la final de la Champions League frente al Arsenal. Luego de las molestias físicas que encendieron las alarmas el pasado fin de semana, el atacante francés aseguró que llegará en plenitud física al duelo por el título continental en Budapest.

El extremo del conjunto parisino salió con molestias en la pantorrilla derecha durante la derrota contra Paris FC, situación que incluso llevó al club a informar que el futbolista quedaba pendiente de evolución rumbo al partido del próximo 30 de mayo. Sin embargo, el propio jugador descartó cualquier preocupación seria sobre su presencia en la final.

Estoy muy bien. Tuve un pequeño susto contra Paris FC, pero estoy bien y voy a estar listo para la final. Creo que voy a estar al 100%, no tengo duda sobre ello”, declaró el actual Balón de Oro.

El atacante francés explicó además que decidió no arriesgar físicamente en el último encuentro de la Ligue 1 debido al historial de lesiones que ha marcado distintos momentos importantes de su carrera, tanto en el propio PSG como durante su etapa en el Barcelona.

Tuve tantos sustos y lesiones graves en mi carrera, ya sea acá en PSG o antes, de cara a grandes partidos. Con esta final, elegí frenar y por sobre todo no arriesgarme”, explicó el futbolista de 28 años.

La noticia representa un alivio importante para el equipo dirigido por Luis Enrique, especialmente considerando el peso ofensivo que tiene Dembélé dentro del sistema parisino. El francés acumula 19 goles en 39 partidos durante la actual temporada, incluyendo 7 anotaciones en Champions League.

Dembélé no piensa salir de París

Pero las declaraciones del atacante no solamente terminaron con las dudas sobre su estado físico. También sirvieron para aclarar los rumores relacionados con su futuro dentro del club francés, mientras continúan las negociaciones para una posible renovación de contrato.

“Estaré aquí al 100% la próxima temporada, todavía tengo contrato”, afirmó de forma contundente el extremo francés.

Aunque el entorno del futbolista rechazó una primera propuesta de renovación presentada en enero, las conversaciones entre ambas partes continúan y el propio jugador dejó claro que se siente feliz dentro del proyecto del PSG.

“Me siento muy bien con todo el mundo, el cuerpo técnico, el presidente y los jugadores. Veremos si me proponen un nuevo contrato, pero soy feliz y espero que esto continúe”, agregó.

Con el futuro inmediato aparentemente resuelto, el enfoque en París ahora apunta completamente hacia la final de la Champions League, donde el conjunto francés intentará defender el título continental frente a un Arsenal que vuelve a una final europea después de 20 años buscando conquistar por primera vez el torneo.