¿Se va a hacer la carnita asada? Pagarían 4.5 MDD por Ramón Juárez

Ramón Juárez podría estar viviendo sus últimas horas como defensor del América, ya que un conjunto de la Sultana del Norte pagaría 4.5 millones de dólares por el zaguero que fue relegado por André Jardine en el último semestre y que, a consecuencia, no será parte del Mundial 2026 con la Selección Mexicana.

Tras su paso por el Atlético de San Luis, Ramón Juárez regresó al América para terminar de formarse en la sub 20 y dar el salto al primer equipo desde el Apertura 2023, ganándose su sitio en la plantilla y siendo parte del tricampeonato, sin embargo, su sitio en la zaga azulcrema fue de más a menos, por lo que en el Clausura 2026 terminó sin los reflectores esperados.

Ramón Juárez perdió protagonismo con América y la posibilidad de ir al Mundial 2026 con el Tri. Mexsport

En el Apertura 2023, cuando las Águilas consiguieron su título 14 tras derrotar a Tigres, Ramón Juárez apenas apareció en la Fiesta Grande debido a la dupla entre Igor Lichnovsky y Sebastián Cáceres, quien en el inicio del siguiente semestre terminó lesionándose y cediéndole la oportunidad al defensor mexicano.

Durante el Clausura 2024, fue fundamental en la zona baja de los de Coapa, compartiendo con el chileno y conquistando el bicampeonato; aprovechando la línea de 5 con la que América obtuvo el Tricampeonato ante Monterrey, Ramón Juárez se apoderaba de la titularidad y del cariño de su afición.

Para el Clausura 2025 y Apertura 2025 aprovechó las distintas lesiones y estilo de juego para mantenerse en el XI de André Jardine, solo que en este último Clausura 2026 compartió constantemente la titularidad con Miguel Vázquez –por la necesidad de sumar minutos de menor- y se convirtió en una tercera opción para André Jardine por debajo de Sebastián Cáceres e Israel Reyes.

Con ello, la posibilidad de estar en el Mundial 2026 con México se esfumó y Rayados de Monterrey estaría dispuesto a darle el protagonismo necesario en su carrera para convertirlo en un titular de La Pandilla, pagar 4.5 millones de dólares por su fichaje y llevarse a un futbolista de 25 años que soñará con ser parte del siguiente proceso mundialista y jugar su primera Copa del Mundo en 2030.

De momento, los insiders de ambos clubes se mantienen en silencio y no confirman la transferencia, misma que –de darse- significaría un golpe para la planeación del siguiente semestre en América.

BFG