Cruz Azul jamás fue campeón tras empatar la ida de una Final en Liga MX

Pumas y Cruz Azul igualaron 0-0 en la Final de ida correspondiente al Clausura 2026 de la Liga MX, dejando completo suspenso para este domingo 24 de mayo, cuando se enfrenten en el Estadio Olímpico Universitario por el título; La Máquina jamás ha sido campeón tras empatar en los primeros 90 minutos.

Si las estadísticas jugaran, el conjunto cementero comandado por Joel Huiqui estaría desahuciado, ya que en los tres antecedentes que existen de Cruz Azul empatando una Final de ida en la Liga MX, terminaron perdiendo y teniendo que conformarse con el subcampeonato.

Cruz Azul suma 2 títulos y 7 subcampeonatos desde la instauración de los torneos cortos. Mexsport

Los verdugos de la escuadra de La Noria son los Tuzos del Pachuca y –su mayor némesis en la Fiesta Grande- América, quienes sumaron un título en sus vitrinas a costa de Cruz Azul.

Desde la instauración de los torneos cortos en México, estos son los antecedentes de Cruz Azul tras empatar en una Final de ida:

Invierno 1999 / 2-2 (ida), 0-1 (vuelta) - Vs Pachuca.

Apertura 2018 / 0-0 (ida), 0-2 (vuelta) – Vs América.

Clausura 2024 / 1-1 (ida), 0-1 (vuelta) – Vs América.

Balance de Pumas en Finales tras empatar la ida: 2-2

No todo está completamente perdido para Cruz Azul, ya que Pumas goza de 2 títulos y 2 caídas por el trofeo tras empatar en la ida, solo que –buscando ser maquiavélicos con La Máquina- a los universitarios les tocaría alzar el título en caso de mantener la dinámica que arrastran en esta específica estadística:

Clausura 2004 / 1-1 (ida), 0-0 y 5-4 en penales (vuelta) – Vs Chivas.

Apertura 2007 / 0-0 (ida), 1-2 (vuelta) – Vs Atlante.

Clausura 2011 / 1-1 (ida), 2-1 (vuelta) – Vs Morelia.

Guard1anes 2020 / 1-1 (ida), 0-2 (vuelta) – Vs León.

La historia terminará por escribirse este domingo 24 de mayo desde la cancha del Estadio Olímpico Universitario, donde el balón comenzará a rodar en punto de las 19:00 horas (tiempo del Centro de la Ciudad de México), definiendo si Pumas conquista su octava corona o Cruz Azul levanta su décimo cetro en la historia del futbol mexicano.

Pumas y Cruz Azul definirán al nuevo campeón este domingo 24 de mayo. Mexsport

BFG