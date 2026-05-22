¡Se va el 'Bomboro'! Guido Pizarro confirma la fecha del retiro de André-Pierre Gignac

El técnico de Tigres, Guido Pizarro, confirmó lo que era un secreto a voces: el delantero francés André-Pierre Gignac se despedirá del futbol profesional al término de la Final de la Copa de Campeones de la Concacaf, donde los felinos enfrentarán a Toluca el próximo 30 de mayo.

Aunque el estratega evitó adelantar un anuncio oficial, dejó claro que la decisión está tomada y que será el propio atacante quien lo comunique públicamente en las próximas semanas.

Gignac, cerca del adiós: Tigres reconoce su legado

Pizarro fue enfático al reconocer la trayectoria y el impacto del atacante francés en la institución, destacando tanto su rendimiento como su influencia dentro del vestidor.

Lo de André es muy grande la comunicación, después ya seguramente es un tema personal de él que se encargará de poder comunicar su salida, pero de mi parte la grandeza, reconocer la grandeza, tanto todo lo que hizo a nivel individual, pero también a nivel de lo que aporta en el día a día y el aprecio que tenemos todos por él”, declaró el técnico felino.

El mensaje del estratega confirma que el ciclo de Gignac en Tigres está llegando a su fin tras una etapa histórica en el futbol mexicano.

Andre-Pierre Gignac no renovará su contrato con Tigres. Mexsport

Tigres va por el título ante Toluca en la Concachampions

Más allá del anuncio sobre el delantero francés, Pizarro también habló del reto inmediato: la final internacional ante Toluca, rival que recientemente los venció en una final de Liga MX.

El técnico argentino reconoció la dificultad del encuentro, pero aseguró que el equipo llega enfocado en conseguir el título.

Lo vemos como una gran oportunidad… la energía y el enfoque está puesto en lo que tenemos que hacer para poder merecer ganar el título, que es lo que todos queremos”, señaló.

André-Pierre Gignac será recordado por lo hecho durante su paso por la escuadra de los Tigres Mexsport

La posible despedida de Gignac marca el cierre de una de las etapas más exitosas en la historia reciente de Tigres UANL, donde el delantero francés se convirtió en referente, goleador y figura indiscutible.

La final ante Toluca podría convertirse en el último capítulo de una era dorada en el futbol mexicano.