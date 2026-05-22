Julián Quiñones y su emotivo mensaje tras ser campeón de goleo en Arabia Saudita

Julián Quiñones demostró que su grandeza no solo está en los pies, sino también en su calidad humana. Luego de firmar una temporada histórica y proclamarse de forma oficial como el campeón de goleo de la Saudi Pro League, el delantero mexicano conmovió a las redes sociales al publicar un emotivo mensaje donde dejó en claro que el éxito individual es gracias al trabajo de todo su equipo.

Lejos de colgarse las medallas en solitario tras conquistar Medio Oriente, la 'Pantera' utilizó sus cuentas oficiales para rendir un sincero homenaje a cada miembro del Al-Qadisiyah, desde sus compañeros en la cancha hasta el personal que trabaja detrás de bambalinas.

Hoy quiero agradecer a todas las personas que siempre están presentes. En mi día a día a los que ayudaron que esta temporada fuera espectacular. Gracias a todas las personas que hacen parte del club Al-Qadisiyah, mis compañeros, fisios, médicos, jardineros, chefs, utileros. Gracias por esta temporada. Estoy orgulloso de este equipo”, manifestó conmovido Quiñones.

Quiñones acumuló reconocimientos individuales en la presente temporada del futbol de Arabia Saudita Al-Qadisiyah

Un vestidor unido detrás de una hazaña histórica

El agradecimiento de Quiñones hacia los utileros, chefs y jardineros refleja la comunión que se vivió en el vestidor del Al-Qadisiyah esta temporada. Para el ariete nacionalizado mexicano, el cobijo de la institución fue la clave fundamental para seguir adaptandose al futbol árabe y desplegar un nivel demoledor en el área.

Este respaldo se tradujo en una cifra espectacular: 33 goles en la campaña, una marca con la que el examericanista superó a superestrellas mundiales de la talla de Ivan Toney (32 dianas) y el astro portugués Cristiano Ronaldo (28 anotaciones).

Julián busca que con lo hecho esta temporada se pueda ganar un lugar en la Selección Mexicana Al-Qadisiyah

Humildad y goles: La carta de Quiñones para Javier Aguirre

Con este mensaje de madurez y un campeonato de goleo bajo el brazo, Julián Quiñones no solo se ganó el respeto de la afición en Arabia, sino que manda una señal contundente a la Selección Mexicana.

El delantero llegará al Centro de Alto Rendimiento (CAR) convertido en un auténtico líder, listo para ponerse a las órdenes de Javier 'Vasco' Aguirre y pelear con argumentos de peso —goles, profesionalismo y un gran juego en equipo— por un lugar en la lista definitiva para la Copa del Mundo 2026.