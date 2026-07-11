Argentina sufre, elimina a Suiza en tiempos extra y cita a Inglaterra en Semifinales del Mundial

La campeona del mundo sigue viva, pero tuvo que sufrir. En una auténtica batalla de supervivencia en el Estadio Kansas City, la Selección de Argentina selló un agónico y cardíaco boleto a las Semifinales del Mundial 2026 al vencer 3-1 a Suiza en tiempos extra. Las genialidades de Julián Álvarez y Lautaro Martínez rescataron a la Albiceleste en un duelo que se había convertido en un auténtico dolor de cabeza.

Con este monumental resultado, el combinado sudamericano avanza a la antesala de la Gran Final, donde protagonizará un clásico histórico de alto voltaje frente a Inglaterra.

Madruguete de Mac Allister y la respuesta helvética

El planteamiento inicial de los europeos intentó adueñarse de la posesión, pero la jerarquía argentina no tardó en pesar. Apenas al minuto 10, Lionel Messi mandó un centro desde el tiro de esquina; metiendo un servicio milimétrico al corazón del área para que Alexis Mac Allister se levantara con un fiero cabezazo que dejó sin opciones a Gregor Kobel y decretó el 1-0.

A pesar de las aproximaciones de Granit Xhaka, los helvéticos carecieron de pegada en el primer tiempo. Sin embargo, la historia cambió radicalmente en el complemento. Al minuto 67, Dan Ndoye armó una pared descomunal en los linderos del área, destrozó la zaga pampera y fusiló a Emiliano 'Dibu' Martínez para firmar el sorpresivo 1-1.

Expulsión, VAR y drama en la prórroga

El panorama se le aclaró a los dirigidos por Lionel Scaloni al minuto 72, cuando Breel Embolo intentó engañar al árbitro fingiendo una falta. Tras una minuciosa revisión en el VAR, el silbante le mostró la segunda tarjeta amarilla, dejando a Suiza con diez hombres. Los europeos pusieron un camión atrás y resistieron la presión, mandando el encuentro de manera heroica a los tiempos extras.

Cuando los penales se vislumbraban en el horizonte y la frustración consumía a la grada, apareció la magia. Al minuto 112, la 'Araña' Julián Álvarez se sacó de la chistera un zapatazo soberbio de media distancia que se incrustó en el ángulo de Kobel para desatar la locura con el 2-1.

Ya en el último suspiro, al minuto 122, el 'Toro' Lautaro Martínez cazó un rebote dentro del área chica y empujó el 3-1 definitivo que liquidó la serie y confirmó que Argentina se mantiene firme en la defensa de su corona.