Primera expulsión por taparse la boca; hacen valer la 'Ley Prestianni'

Miguel Almirón hizo historia en el Mundial 2026 al sufrir la primera expulsión por la ‘Ley Prestianni’, misma que indica que cualquier futbolista que se tape la boca al momento de conversar con un rival –de forma no amigable- será expulsado en busca de combatir temas como el racismo.

Corría el tiempo de compensación del partido entre Paraguay y Turquía cuando tras una falta en la mitad dela cancha, futbolistas de ambos conjuntos intercambiaron palabras, sin embargo, fue Miguel Almirón quien se dirigió a uno de sus rivales tapándose la boca.

Pese a que el árbitro del compromiso, el salvadoreño Iván Barton, no se dio cuenta en un inicio, fue llamado por el VAR para revisar la jugada en el monitor del terreno de juego, acudiendo y expulsando al futbolista sudamericano.

Una vez vista la tarjeta roja, Miguel Almirón se marchó del terreno de juego completamente desconsolado, dejando a su equipo con 10 hombres para el resto del primer tiempo y toda la parte complementaria en un duelo que podría ser fundamental para determinar sus aspiraciones de mantenerse en el certamen o complicar su clasificación a la siguiente ronda.

La ‘Ley Prestianni’ entró en vigor luego de que el 17 de febrero de 2026, cuando el mediocampista argentino Gianluca Prestianni se tapó la boca para insultar a Vinicius Jr. quien aseguró que su rival lo llamó “mono” durante el partido correspondiente a los playoffs de la Champions League.

¿Cuántos partidos será suspendido por la ‘Ley Prestianni’?

Tras la expulsión sufrida ante Turquía, Miguel Almirón -al menos- se perderá el compromiso contra Australia correspondiente a la Jornada 3 del Mundial 2026, dejando a Paraguay sin una de sus piezas clave en busca de la clasificación a los 16avos de Final.

A pesar de que el reglamento no indica una cantidad específica de partidos a quien incurra en la ‘Ley Prestianni’, FIFA investigará si existió algún insulto racial, homofóbico o de cualquier otro tipo para determinar la sanción que deberá cumplir el futbolista paraguayo.

Jugadores de Paraguay y Turquía momentos antes de la expulsión de Miguel Almirón por la 'Ley Prestianni'. Reuters

BFG