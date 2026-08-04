La deuda que persigue a la FIFA: ciudades sede del Mundial 2026 reclaman el dinero que les prometieron

La crisis que rodea a la FIFA y a su presidente, Gianni Infantino, sigue escalando. Ahora, una investigación de The Athletic sostiene que las ciudades estadunidenses que albergaron partidos del Mundial de 2026 reclaman un pago de un millón de dólares que, según sus dirigentes, el organismo rector del futbol les prometió, pero nunca realizó.

De acuerdo con el medio perteneciente a The New York Times, al menos cuatro ejecutivos de los comités organizadores de distintas sedes confirmaron que altos directivos de la FIFA les aseguraron en diversas reuniones que cada ciudad recibiría una contribución de un millón de dólares, tal como ocurrió con las sedes de la Copa Mundial de Clubes de 2025.

Sin embargo, ese dinero nunca llegó.

Según lo que expone The Athletic, las promesas fueron realizadas únicamente de manera verbal y nunca quedaron plasmadas en un documento oficial, por lo que las ciudades han comenzado a solicitar explicaciones al personal de la FIFA sobre el destino de esos recursos.

La FIFA declinó hacer comentarios cuando fue consultada por el medio.

Promesa que nunca se cumplió

La expectativa de las ciudades surgió después de que en 2025 Infantino anunciara públicamente que cada sede del Mundial de Clubes recibiría un millón de dólares para apoyar proyectos locales relacionados con el torneo.

Cuando comenzó la preparación del Mundial de 2026, las ciudades estadunidenses preguntaron si el mismo esquema aplicaría para la Copa del Mundo y, según los testimonios recogidos por The Athletic, recibieron una respuesta afirmativa. No obstante, los recursos siguen sin aparecer.

Las ciudades involucradas son Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, Nueva York/Nueva Jersey, Filadelfia, San Francisco y Seattle, que en conjunto albergaron la mayoría de los partidos del torneo.

Se suma otra denuncia

La investigación aparece apenas un día después de que el príncipe Ali bin Al Hussein, exvicepresidente de la FIFA, denunciara que la federación de Jordania tampoco ha recibido el premio económico correspondiente por haber sido subcampeona de la Copa Árabe disputada en Qatar.

El dirigente aseguró además que, durante la Copa del Mundo, recibió un mensaje verbal en el que se le insinuó que respaldar la reelección de Infantino ayudaría a resolver los problemas financieros de su federación.

Todo esto constituye un chantaje y nos negamos a ceder", escribió el príncipe Ali en sus redes sociales.

Estas nuevas controversias llegan en el peor momento político para Infantino.

En días recientes, la FIFA retiró su propuesta para vender una participación de los ingresos futuros de la Copa del Mundo a un fondo de inversión encabezado por Joshua Kushner, luego del rechazo de varias federaciones nacionales y confederaciones continentales.

La inconformidad también se ha traducido en pérdidas de apoyo político. Las federaciones de Inglaterra y Gales anunciaron que no respaldarán la candidatura de Infantino para un nuevo mandato en las elecciones de 2027.

Mientras tanto, la UEFA ha endurecido su postura frente al presidente de la FIFA y diversas asociaciones continúan cuestionando su liderazgo.

Infantino convocó de emergencia a la cúpula directiva de la FIFA en Marruecos para analizar la creciente crisis, aunque hasta ahora no se conocen los detalles de esa reunión.

El presidente de la FIFA mantiene su intención de buscar la reelección. Sin embargo, el cúmulo de denuncias, el retiro de apoyos políticos y las crecientes críticas dentro del futbol internacional alimentan las versiones sobre una posible moción de censura impulsada por federaciones miembro para intentar poner fin anticipadamente a su gestión.