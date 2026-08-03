Las federaciones que abandonan a Infantino: quiénes le retiraron su apoyo y quiénes siguen respaldándolo

La carrera de Gianni Infantino por mantenerse al frente de la FIFA entró en una etapa decisiva. Lo que hace apenas unas semanas parecía una reelección de trámite se ha convertido en una batalla política que divide al futbol mundial.

El detonante fue el fallido proyecto FIFA Forward Enterprise, con el que el organismo pretendía vender cerca del 20 por ciento de los derechos comerciales de las Copas del Mundo a un fondo de inversión. La iniciativa provocó un rechazo sin precedentes entre federaciones y confederaciones, obligó a la FIFA a retirar la propuesta y abrió una crisis de gobernanza que hoy amenaza el futuro del dirigente suizo.

La consecuencia más visible ha sido el retiro de apoyo de varias asociaciones nacionales que meses atrás habían respaldado su candidatura para el periodo 2027-2031

Inglaterra encabeza la ruptura

La Football Association (FA) confirmó que retirará su respaldo a Infantino. En un comunicado, el organismo inglés exigió una revisión profunda del gobierno de la FIFA al considerar que el intento de privatizar parte de los ingresos del Mundial evidenció graves fallas de liderazgo, transparencia y rendición de cuentas.

Las federaciones que retiraron su apoyo

La decisión convierte a Inglaterra en la federación de mayor peso futbolístico que rompe públicamente con el presidente de la FIFA.

Hasta el momento, cuatro asociaciones nacionales han decidido retirar formalmente su respaldo a la reelección de Infantino:

Inglaterra

Gales

Suecia

Serbia

Las cuatro coincidieron en que la pérdida de confianza obedece a problemas de gobernanza, transparencia, liderazgo y manejo de los intereses del futbol mundial.

Gales fue la primera en dar el paso al señalar que Infantino "ya no cuenta con la confianza" para seguir al frente de la FIFA. Posteriormente se sumaron Suecia y Serbia, mientras que Inglaterra confirmó que adoptará la misma postura.

La UEFA impulsa la rebelión

Aunque las deserciones formales todavía son pocas, el movimiento cuenta con el respaldo político de la UEFA.

Las 55 federaciones europeas rechazaron de manera unánime el proyecto de inversión privada de la FIFA y el presidente del organismo continental, Aleksander Ceferin, impulsa una estrategia para aislar políticamente a Infantino. Entre las medidas que analiza figura un eventual boicot al Mundial de Clubes de 2029 si el dirigente permanece en el cargo.Las federaciones que mantienen su respaldo

Mientras Europa endurece su postura, Infantino conserva importantes aliados fuera del continente.

Las asociaciones que han ratificado públicamente su apoyo

Arabia Saudita

Qatar

Emiratos Árabes Unidos

Kuwait

Bahréin

Bangladesh

Bután

Sri Lanka

Marruecos

República Democrática del Congo

Además, la Confederación Asiática (AFC), la Confederación Africana (CAF) y la Conmebol habían expresado previamente su respaldo institucional a la continuidad del dirigente suizo, lo que representa una base importante de votos rumbo al Congreso de la FIFA de marzo de 2027.¿Quién lleva la ventaja?

La FIFA cuenta con 211 asociaciones miembro, por lo que el respaldo de Europa por sí solo no basta para impedir la reelección de Infantino.

Sin embargo, el cambio de postura de federaciones históricas como Inglaterra, Suecia y Gales marca un precedente inédito. Más que el número de votos perdidos, preocupa el efecto dominó que podría provocar en otras asociaciones que hasta ahora habían permanecido en silencio.

La próxima prueba llegará en las semanas previas al Congreso de la FIFA, cuando otras federaciones definan si mantienen su respaldo al dirigente suizo o se suman al bloque opositor encabezado por la UEFA. Por ahora, el mapa político del futbol mundial ya dejó de ser el mismo.